Ovih pet namirnica nikada ne smijete kuhati zamrznute

Uzmimo piletinu kao primjer. I FSA i NHS preporučuju odmrzavanje u hladnjaku na temperaturi od 5 °C ili nižoj. Iako je to najsigurnija metoda, može potrajati 24 sata ili više, stoga je važno unaprijed planirati kako bi piletina bila spremna kada vam treba. Ako ste u žurbi, piletinu možete odmrznuti i pomoću postavke za odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici.