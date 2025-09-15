Ovih pet namirnica nikada ne smijete kuhati zamrznute

NHS i FSA objavili su savjete za one koji pripremaju smrznutu hranu – od mesa do ribe i povrća.
Stručnjaci upozoravaju da se neke namirnice mogu sigurno kuhati izravno iz zamrznutog stanja, ali druge se moraju najprije odmrznuti. Kako biste izbjegli želučane tegobe ili nešto ozbiljnije, stručnjaci su naveli koje je smrznute namirnice sigurno kuhati takve kakve jesu, a kojih se treba kloniti. Smrznuti obroci praktični su – osobito kad ste u stisci s vremenom ili nemate dovoljno svježih sastojaka.
Međutim, prema časopisu Which? i smjernicama Agencije za standarde hrane (FSA), mnogi ljudi možda nisu svjesni pravilnih pravila rukovanja smrznutom hranom, prenosi Express.
U svojim smjernicama navode da hranu treba zamrznuti prije isteka roka upotrebe kako bi bila sigurna nakon odmrzavanja. Također preporučuju da se “hrana odmrzava u hladnjaku” i da se “izbjegava odmrzavanje na sobnoj temperaturi”, jer to potiče rast bakterija.
Dakle, koje je namirnice sigurno kuhati iz zamrznutog stanja, a koje morate prvo odmrznuti? U nastavku su sva pravila koja trebate znati.
5 namirnica koje nikada ne biste smjeli kuhati izravno iz zamrznutog stanja
- Piletina
- Kobasice
- Mljeveno meso
- Kozice ili školjkaši
- Domaće zamrznute porcije/obroci
Uzmimo piletinu kao primjer. I FSA i NHS preporučuju odmrzavanje u hladnjaku na temperaturi od 5 °C ili nižoj. Iako je to najsigurnija metoda, može potrajati 24 sata ili više, stoga je važno unaprijed planirati kako bi piletina bila spremna kada vam treba. Ako ste u žurbi, piletinu možete odmrznuti i pomoću postavke za odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici.
Kako biste provjerili je li potpuno odmrznuta, zarežite mali prorez na najdebljem dijelu – ne bi smjelo biti ledenih kristala i meso bi trebalo biti mekano posvuda. Izbjegavajte pranje sirove piletine, jer to prskanjem vode može širiti štetne bakterije i povećati rizik od trovanja hranom. Prilikom kuhanja, uvijek osigurajte da je piletina potpuno termički obrađena i vruća do sredine.
5 namirnica koje možete kuhati izravno iz zamrznutog stanja:
- Narezani kruh ili peciva
- Voće
- Vrhnje
- Gotova (prepackaged) hrana
- Većina povrća i začinskog bilja
Bosiljak, korijandar, vlasac i origano odlični su kandidati za zamrzavanje i mogu se dodavati izravno u jela poput umaka, curryja i variva bez prethodnog odmrzavanja. Ipak, nakon zamrzavanja ovo bilje gubi svježu teksturu, pa je bolje za kuhanje nego za dekoraciju. Važno je napomenuti da se svo bilje ne zamrzava jednako dobro. Nježnije vrste poput kopra mogu omekšati i izgubiti strukturu, dok čvršće – poput ružmarina i timijana – uglavnom bolje zadržavaju aromu i teksturu.
