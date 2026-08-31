lokalno pivo za 1,50 eura
Ovo je europska destinacija u kojoj možete ljetovati za manje od 60 eura dnevno – pravi raj za štedljive turiste
Iako su cijene putovanja posljednjih godina znatno porasle, u Europi se još uvijek mogu pronaći destinacije u kojima za kratki odmor nije potrebno potrošiti cijelo bogatstvo. U nekim gradovima putnici mogu prespavati, jesti, koristiti javni prijevoz i posjetiti znamenitosti za iznenađujuće malo novca.
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Među najpovoljnijim gradovima su Bukurešt, Antalya, Varšava i Istanbul. U glavnom gradu Rumunjske procijenjeni dnevni trošak iznosi oko 66 eura po osobi, u Antalyi i Varšavi oko 78 eura, a u Istanbulu približno 82 eura. No jedan je grad još osjetno jeftiniji od svih navedenih, piše Metropolitan.
Na prvom mjestu našao se albanski grad
Riječ je o Tirani, glavnom gradu Albanije, gdje bi turistu za uobičajen dan trebalo oko 59 eura, prenosi Euronews. U izračun su uključeni prosječna cijena smještaja u hotelu s tri zvjezdice, povoljan obrok, kava, javni prijevoz i ulaznice za turističke atrakcije. Zrakoplovni prijevoz do Albanije nije uključen u taj iznos.
Najveći dio dnevnog proračuna otpada na smještaj. Prosječan smještaj u hotelu s tri zvjezdice stoji oko 32 eura po osobi po noći, ako sobu dijele dvije osobe. Za obrok u cjenovno pristupačnom restoranu potrebno je izdvojiti oko 8,50 eura, dok lokalno pivo stoji oko 1,50 eura.
Tirana, međutim, ne privlači turiste samo zbog niskih cijena. Posjetitelji velik dio grada mogu istražiti pješice, uključujući središnji Skenderbegov trg, živahnu četvrt Blloku i gradske ulice pune kafića. Za one koje zanima povijest dostupne su i znamenitosti povezane s albanskom prošlošću, dok se ljubitelji opuštenije atmosfere mogu uputiti prema Velikom parku i umjetnom jezeru.
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