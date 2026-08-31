Ovo je europska destinacija u kojoj možete ljetovati za manje od 60 eura dnevno – pravi raj za štedljive turiste

Riječ je o Tirani, glavnom gradu Albanije, gdje bi turistu za uobičajen dan trebalo oko 59 eura, prenosi Euronews. U izračun su uključeni prosječna cijena smještaja u hotelu s tri zvjezdice, povoljan obrok, kava, javni prijevoz i ulaznice za turističke atrakcije. Zrakoplovni prijevoz do Albanije nije uključen u taj iznos.