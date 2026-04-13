Mesari otkrili kako prepoznati nekvalitetno mljeveno meso

Jeste li se ikada zaustavili pred hladnjakom u trgovini i oduševili nevjerojatno niskom cijenom pakiranog mljevenog mesa? Vjerojatno ste pakiranje bez puno razmišljanja stavili u košaricu, pritom zanemarivši sitne bijele tragove koji prožimaju crvenu masu.
Oglas
Većina kupaca misli da je riječ samo o malo više masnoće, no iskusni mesari upozoravaju da takva kupnja može predstavljati rizik i za vaš novčanik i za vaše zdravlje. Ako ste se ikada pitali zašto se meso tijekom pečenja smanji na polovicu, a tavu preplave čudna voda i bijela pjena, odgovor se krije upravo u tim nevidljivim signalima, piše Metropolitan.si.
Naime, bijele točkice u industrijski pripremljenom mljevenom mesu nisu nužno dokaz kvalitetne masnoće. U velikim trgovačkim lancima često je riječ o ostacima vezivnog tkiva, hrskavice i jeftinijih masnoća koje se dodaju kako bi se povećala težina proizvoda. Problem nastaje jer se u takve dodatke često ubrizgava slana voda ili voda s fosfatima kako bi meso pod neonskim svjetlima izgledalo svježe i sočno. Kada takvo meso stavite na vruću tavu, voda ispari, vlakna se skupe, a vi dobijete suh i žilav obrok koji je izgubio svoj izvorni okus.
Mljeveno meso? Postoji jednostavan test prstom
Niska cijena je, naravno, najjači mamac, no mesari otkrivaju da se iza akcijskih ponuda često krije meso na samom rubu roka trajanja. Kako bi proizvodu vratili privlačnu boju, proizvođači ponekad koriste konzervanse koji prikrivaju prirodno sivljenje mesa. Posebno obratite pažnju na bijele mrlje koje izgledaju poput pahuljica ispod vakuumske folije. To može biti znak da je meso više puta zamrzavano i odmrzavano. Takav postupak izravno uništava strukturu bjelančevina, zbog čega meso gubi svoju nutritivnu vrijednost.
Kako biste izbjegli prevaru, stručnjaci savjetuju jednostavan test prstom. Ako pritisnete pakiranje i udubljenje ostane, umjesto da se meso vrati u prvotni oblik, to je jasan znak da je puno vode i da su vlakna već počela propadati.
Također, ne zaboravite da se u mesnicama često koristi rasvjeta s ružičastim filtrima koji meso čine ljepšim nego što uistinu jest. Jedini potpuno siguran put do kvalitetnog obroka jest da zamolite mesara da vam odabrani komad mesa samelje pred vašim očima. Tako ćete sigurno dobiti točno ono što plaćate, a ne ostatke koji su prošli kroz visokotlačne strojeve.
Ako ste meso već kupili, kod kuće možete napraviti još jedan test: izvadite ga iz ambalaže i ostavite deset minuta na sobnoj temperaturi. Ako meso ispusti ljepljivu, bjelkastu tekućinu prije nego što dođe na tavu, to je potvrda da sadrži mnogo aditiva i soli.
U tom slučaju jelo tijekom pripreme nemojte dodatno soliti. Ne zaboravite da svježe mljeveno meso u hladnjaku traje samo oko 24 sata, pa ga pripremite što prije. Sljedeći put kada vidite popust od 30 posto, zapitajte se kolika je stvarna cijena vašeg zdravlja i kvalitete obroka koji ćete poslužiti svojoj obitelji…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas