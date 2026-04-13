Mesari otkrili kako prepoznati nekvalitetno mljeveno meso

Naime, bijele točkice u industrijski pripremljenom mljevenom mesu nisu nužno dokaz kvalitetne masnoće. U velikim trgovačkim lancima često je riječ o ostacima vezivnog tkiva, hrskavice i jeftinijih masnoća koje se dodaju kako bi se povećala težina proizvoda. Problem nastaje jer se u takve dodatke često ubrizgava slana voda ili voda s fosfatima kako bi meso pod neonskim svjetlima izgledalo svježe i sočno. Kada takvo meso stavite na vruću tavu, voda ispari, vlakna se skupe, a vi dobijete suh i žilav obrok koji je izgubio svoj izvorni okus.