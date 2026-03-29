Koliko dugo je kuhana piletina sigurna u hladnjaku?

Prema riječima stručnjaka za sigurnost hrane, pravilno pripremljena i pohranjena kuhana piletina može se koristiti nekoliko dana nakon pripreme, obično tri do četiri dana. Međutim, njezina sigurnost i kvaliteta ovise o uvjetima skladištenja, posebno temperaturi.
Oglas
Kuhana piletina u hladnjaku, na temperaturi blizu 4 °C ili nižoj, općenito ostaje sigurna za konzumaciju tri do četiri dana. Stručnjaci navode da, u idealnim uvjetima i uz stabilnu nisku temperaturu, ostaci mogu trajati i dulje, ali se preporučuje pridržavanje kraćeg razdoblja radi sigurnosti.
Održavanje niske temperature u hladnjaku ključno je za usporavanje rasta mikroorganizama. Ako temperatura prelazi preporučene vrijednosti ili nije stabilna, rok trajanja se znatno skraćuje, pa je sigurnije piletinu konzumirati unutar tri do četiri dana, piše Klix.ba.
Zašto se piletina kvari i nakon kuhanja?
Iako toplinska obrada uništava većinu štetnih bakterija, određeni mikroorganizmi mogu preživjeti i nastaviti se razmnožavati tijekom skladištenja. Brzina kvarenja ovisi o načinu na koji se s hranom rukuje nakon pripreme, vremenu provedenom na sobnoj temperaturi i uvjetima u hladnjaku.
Stručnjaci upozoravaju da piletinu treba baciti ako:
- ima neugodan ili kiseo miris,
- poprimi sluzavu teksturu,
- promijeni boju u sivkastu ili mutnu.
Za produljenje svježine, kuhanu piletinu treba čuvati u dobro zatvorenim posudama i držati na višim policama hladnjaka kako bi se spriječila kontaminacija.
Ako se ne planira konzumirati u roku od nekoliko dana, preporučuje se zamrzavanje. Prilikom odmrzavanja, najsigurnija metoda je odmrzavanje u hladnjaku, kako bi se izbjeglo držanje hrane u temperaturnoj zoni pogodnoj za razvoj bakterija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas