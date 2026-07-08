Travel + Leisure
Objavljena lista najboljih europskih gradova: Evo tko je završio na vrhu
Nakon glasovanja u kojem je sudjelovalo više od 200.000 ljudi, meksički San Miguel de Allende zauzeo je prvo mjesto na svjetskoj ljestvici, dok je najbolje plasirani europski grad završio na 13. mjestu.
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San Miguel de Allende u Meksiku proglašen je najboljim gradom na svijetu prema izboru časopisa Travel + Leisure.
Na temelju glasova 207.000 čitatelja, grad u saveznoj državi Guanajuato, poznat po kolonijalnoj arhitekturi te bogatoj umjetničkoj i kulturnoj sceni, osvojio je prvo mjesto u 31. izdanju godišnje nagrade World's Best Awards, prenosi Euronews.
Meksiko je ostvario izvrstan rezultat s čak tri grada među deset najboljih, dok su ostala najviše rangirana odredišta uglavnom iz Azije. Nakon San Miguela de Allendea slijede Kyoto u Japanu, Chiang Mai na Tajlandu, Hoi An u Vijetnamu i Oaxaca u Meksiku.
Firenca je proglašena najboljim gradom u Europi, ali je na svjetskoj ljestvici zauzela 13. mjesto.
Komentirajući rezultate, Travel + Leisure istaknuo je:
"Kada je riječ o najboljim gradovima, provjerena odredišta i dalje dominiraju zahvaljujući izvanrednim atrakcijama, vrhunskim hotelima i iznimnoj gastronomskoj ponudi."
Najbolji gradovi u Europi
Firenca je prvo mjesto u Europi osvojila zahvaljujući svojim "renesansnim znamenitostima, vrhunskim hotelima i kvartovskim trattorijama".
Drugo mjesto pripalo je Pragu u Češkoj, koji je na svjetskoj ljestvici zauzeo 18. mjesto, dok je treći austrijski Salzburg, ukupno 22. na svijetu.
Europsku petorku najboljih zaokružuju Krakov u Poljskoj (24. mjesto ukupno) i Porto u Portugalu.
Portugal i Italija najveći su europski pobjednici ovogodišnjeg izbora jer imaju po tri grada među 15 najboljih. Portugal predstavljaju Porto, Funchal i Lisabon, a Italiju Firenca, Rim i Siena.
Austrija i Španjolska imaju po dva predstavnika među 15 najboljih: Salzburg i Beč te Sevilla i Madrid.
Top 15 gradova u Europi prema Travel + Leisureu
- Firenca, Italija
- Prag, Češka
- Salzburg, Austrija
- Krakov, Poljska
- Porto, Portugal
- Ljubljana, Slovenija
- Rim, Italija
- Funchal, Portugal
- Brugge, Belgija
- Sevilla, Španjolska
- Beč, Austrija
- Lisabon, Portugal
- Madrid, Španjolska
- Siena, Italija
- Budimpešta, Mađarska
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