Kolinda Grabar-Kitarović za N1: Smatram da Srbija mora u EU, ali scene koje smo vidjeli ovih dana neće pomoći nikome

"Doista sam jedan od onih koji smatra da Srbija mora u Europsku uniju, da je to i u interesu Hrvatske i u interesu EU-a, i doista podržavam njihov put. Ali scene koje smo vidjeli ovih dana neće pomoći nikome. One mogu kratkoročno djelovati kao populizam, ali ne vidim da će Srbija iz toga dugoročno profitirati na bilo koji način. To je jednostavno nijekanje realnosti, stvarnosti."