EVO U ČEMU JE STVAR
Prehrambeni tehničari objasnili: Postoji li razlika između bijelih i smeđih jaja?
Svi smo doživjeli onaj trenutak iznenađenja kada otvorite kutiju jaja iz supermarketa, s tržnice ili sa seoskog gospodarstva i ugledate nešto što niste očekivali: bijela jaja.
Većina jaja u trgovinama je smeđe boje, pa kutija bijelih ili čak miješanih jaja može djelovati neobično i potaknuti vas da se zapitate imaju li drugačiji okus, pripremaju li se drukčije ili se razlikuju po zdravstvenim i nutritivnim svojstvima, piše Nova.rs.
Postoji li doista razlika između smeđih i bijelih jaja?
Henry O’Connor, osnivač britanskog brenda Better Eggs, koji se zalaže za visoku kvalitetu jaja i dobrobit kokoši, objašnjava: „Bijela jaja uglavnom nose kokoši svjetlijeg perja i svijetlih resica na ušima, dok smeđa jaja dolaze od tamnijih kokoši s crvenim resicama. To je sve. Razlika je isključivo estetska i nema nikakav utjecaj na ono što je unutar jajeta.“ Britanska služba za informacije o jajima također navodi da boja ljuske ovisi isključivo o pasmini kokoši. „Općenito, bijele kokoši nose bijela jaja, a smeđe kokoši smeđa.“
Rebecca Tonks, direktorica tvrtke St Ewe Free Range Eggs, dodaje: „Boja ljuske jajeta genetski je uvjetovana i ovisi o pasmini, a ne o kvaliteti, suprotno onome u što su mnogi povjerovali. Općenito, bijela jaja potječu od bijelih kokoši, a smeđa od smeđih.“
Postoji, međutim, i iznenađujući način da se otkrije koje će boje jaja neka kokoš nositi. Charlotte Thomas, regionalna menadžerica za procjene u organizaciji RSPCA Assured, kaže: „Zvuči čudno, ali istina je – boja resica na ušima kokoši često odgovara boji jaja. Tamnije resice obično znače smeđa jaja, dok svjetlije upućuju na bijela.“
Jesu li bijela jaja kvalitetnija od smeđih?
Henry O’Connor iz Better Eggs-a kaže: „Unatoč raširenom mišljenju među kupcima, boja ljuske nema nikakve veze s kvalitetom.“
Kathy Baggott iz Beyond the Chicken Coop, koja više od 20 godina uzgaja kokoši, dodaje: „Kvaliteta i okus jaja ne ovise o boji. Oni ovise o načinu uzgoja i prehrani kokoši. Svako jaje, bez obzira na boju, može se pripremati na isti način.“
Je li jedna boja jaja zdravija od druge?
Destiny Moody, certificirana specijalistica za sportsku dijetetiku koja je radila sa sportašima iz MLB-a i NBA lige, kaže: „Bijela i smeđa jaja u suštini su ista. Sadrže visokokvalitetne proteine, dobar aminokiselinski profil i hranjive tvari poput kolina, vitamina B12, joda i selena. I bijela i smeđa jaja mogu biti obogaćena omega-3 masnim kiselinama ili vitaminom D.“
Britanska služba za informacije o jajima navodi: „Ne postoje nutritivne razlike između bijelih i smeđih jaja. Jaja su prirodna, nutritivno bogata namirnica s vitaminima, mineralima i kvalitetnim proteinima, s manje od 80 kalorija, bez obzira na boju.“
Razlikuju li se po okusu?
Katie Vance, profesionalna kuharica i autorica recepata koja je odrasla na farmi, kaže: „Razlike u okusu proizlaze iz prehrane kokoši, svježine jajeta ili načina pripreme, a ne iz boje ljuske. Nema potrebe da se drugačije pripremaju.“
Henry O’Connor dodaje: „Na okus i kvalitetu najviše utječu uvjeti u kojima se kokoši uzgajaju, njihova prehrana i prostor koji imaju. Boja ljuske tu nema gotovo nikakav značaj.“ Edmund McCormick ističe: „Testiranja okusa naslijepo pokazala su da ljudi ne mogu razlikovati bijela i smeđa jaja. Okus ovisi o prehrani kokoši i svježini jajeta, a ne o boji.“
Kuhaju li se bijela i smeđa jaja drugačije?
Paul Mason kaže: „S kulinarske strane nema nikakve razlike. Ponašaju se isto bilo da ih mutite, kuhate, pečete ili koristite u kolačima. Svježina je važna, ali boja ne igra ulogu.“ Edmund McCormick dodaje: „Ne. Bijela i smeđa jaja imaju iste funkcije u kuhinji. Jednako se zgrušavaju, emulgiraju i mute.“
Jesu li jaja dobra za zdravlje?
Zbog zastarjelih ili netočnih informacija, rasprava o jajima i zdravlju često je bila burnija nego što je potrebno, osobito kada je riječ o kolesterolu ili konzumaciji sirovih jaja. Općenito gledano, jaja su nutritivno bogata namirnica, sadrže visokokvalitetne proteine i druge važne hranjive tvari te su potpuno siguran dio uravnotežene prehrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare