Prehrambeni tehničari objasnili: Postoji li razlika između bijelih i smeđih jaja?

Henry O’Connor, osnivač britanskog brenda Better Eggs, koji se zalaže za visoku kvalitetu jaja i dobrobit kokoši, objašnjava: „Bijela jaja uglavnom nose kokoši svjetlijeg perja i svijetlih resica na ušima, dok smeđa jaja dolaze od tamnijih kokoši s crvenim resicama. To je sve. Razlika je isključivo estetska i nema nikakav utjecaj na ono što je unutar jajeta.“ Britanska služba za informacije o jajima također navodi da boja ljuske ovisi isključivo o pasmini kokoši. „Općenito, bijele kokoši nose bijela jaja, a smeđe kokoši smeđa.“