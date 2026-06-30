odgovor predsjedniku
Plenković o Milanoviću: "Besprizorne insinuacije jednoga lijenčine, bio je premijer propuštenih šansi"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvaranju Centra za starije osobe Đurđevac
Tom prilikom dao je izjavu medijima.
Na početku je rekao da Milanović nema demokratskog sluha i dodao da nije dopustio pitanja novinara na Pantovčaku. "Vidjeli smo jučer ponovno jednu bujicu nevjerojatnih izjava, kao i danas, gdje je praktički optužio Frku-Petešića, insinuirao je neke koruptivne radnje, s tim je povezivao i mene. Potpuno neprimjereno. Ako misli da Frka-Petešić, jedan fenomenalan predstavnik hrvatske dijaspore, stavio se u službu Hrvatske. Da baš njega optužuje za korupciju, tu podvlačimo crtu", rekao je Plenković.
"Nije da ne damo na svoje ljude, nego ne damo da takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi, jer se žali da nema o čemu govoriti. To radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi, koji nas dekredibilizirao s lex Perkovićem. Nije mrdnuo malim prstom, ucjenjivao je Jadranku Kosor i onemogućio je glasovanje Hrvatima izvan Hrvatske. Pa vi Hrvati izvan Hrvatske, kad ga primate, vodite računa - otežao vam je glasovanje i smanjio vam je broj predstavnika u Saboru", dodao je.
"S druge strane, nas optužuje da smo nekakav kartel, mene da sam Aleksandar Vučić. Čim netko izlazi s takvim potpuno neutemeljenim tezama, onda znate što mu je cilj. Ne zanima njega ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni Zakon, samo ga zanima liječenje svojih kompleksa kao poraženog iz 2016. godine. Još više ga boli poraz oz 2024. godine. Ta muka i bol lizanja rana je valjda gotovo. Sad gledamo što će biti u budućnosti pa koristimo ovakve teme koje su potpuno benigne kao takve i nisu u njegovoj nadležnosti da bi glumio velikog zaštitnika Ustava, vojske, pa i Kundida", rekao je Plenković.
Dodao je da su stvari jednostavne. "Macron organizira paradu za 14. srpanj i ove čelnike država EU, zove zemlje koje sudjeluju u Koaliciji voljnih, u kojoj sudjelujemo politički, i to je zabranio. Naša vojska, nažalost, od početka s Kundidom i ostalima uopće nema informacija iz prve ruke o tome što se zbiva. ne znaju što se zbiva o najvažnijim temama europske sigurnosti. Danas nešto plače da nema nigdje NATO-a. Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu kad je na Saboru bila mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-voj misiji obuke ukrajinskih vojnika . Tad mu je zabranio da dođe na saborski Odbor. Po kuloarima se čak govorilo da je zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida kojem je danas zaštitnik", poručio je.
"Toliko prijetvornosti i licemjerja od ovog čovjeka mogu iznenaditi samo nekoga tko ne prati igru ili ne želi vidjeti istinu", rekao je Plenković i dodao da ga ne čudi da Macron nije zvao Milanovića.
"Sad se on našao dovoditi u pitanje zakonom precizno propisane ovlasti ministra obrane. To je politički odabir. Čak su i ustavnopravni stručnjaci koji nisu nužno simpatizeri HDZ-a rekli da smo u pravu", dodao je premijer.
Poručio je da Milanović i njegovi simpatizeri nisu vidjeli da su francuski Rafalei preletjeli Jarun tijekom proslave Dana državnosti. "Francuska država poslala je dva aviona svog zrakoplovstva za Dan državnosti kojeg mi poštujemo, a Milanović ne poštuje. Tamo su bili i Talijani, Austrijanci, Mađari, Slovenci, Amerikanci. Gle čuda, svi su došli bez da ih je on zvao.
Poručio je da za Kundida nema nikakvih dilema, već da postoji zakonska obveza.
"Zar vi mislite da mi ne znamo na temelju dosadašnje komunikacije s Milanovićem, što on misli o Francuskoj? Što on misli o SAD-u, EU-u, o NATO-u, Ukrajini? I sada bismo mi nakon višegodišnjeg potpunog uvida u njegove izolacionističke stavove, stavove koji bi otprilike mogli biti, da se hoću šaliti, bili - 'izađimo iz svega, izađimo iz NATO-a. Budimo sami i nećemo se s nikim družiti i s nikim surađivati'", rekao je Plenković.
Dodao je da nije on Macronu rekao da ga zove, a ne Milanovića. Kaže da svi sami vide o kome se radi i tko što govori. Naglasio je da se oni kao Vlada "iz petnih žila godinama trude zadržati međunarodni kredibilitet Hrvatske, unatoč i uprkos njegovom ponašanju koje bi nas udaljilo od svih, vratilo u vlastitu konobu".
Rekao je da Milanović iz temelja mijenja koncepciju hrvatske vanjske politike. "On je jedini službujući predsjednik koji nije našao pristojnim otići u Ukrajinu niti se sastao s nekim dužnosnikom. Nije pokazao ni trunke solidarnosti. Kome je to u interesu?", pitao je Plenković.
"Od koga on to Hrvatsku štiti, što on zastupa i čija je to politika? Da li on to pjeva rusku pjesmicu i čija je to politika? Nisam nimalo naivan, ni nepristojan. S kim da se ja to konzultiram?", poručio je Plenković.
Rekao je da ne može racionalno razumjeti kako to da dio ljudi još uvijek podržava Milanovića i pita se kakvu je korist Hrvatska od njega imala u zadnjih šest godina.
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