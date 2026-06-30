Plenković o Milanoviću: "Besprizorne insinuacije jednoga lijenčine, bio je premijer propuštenih šansi"

Dodao je da su stvari jednostavne. "Macron organizira paradu za 14. srpanj i ove čelnike država EU, zove zemlje koje sudjeluju u Koaliciji voljnih, u kojoj sudjelujemo politički, i to je zabranio. Naša vojska, nažalost, od početka s Kundidom i ostalima uopće nema informacija iz prve ruke o tome što se zbiva. ne znaju što se zbiva o najvažnijim temama europske sigurnosti. Danas nešto plače da nema nigdje NATO-a. Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu kad je na Saboru bila mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-voj misiji obuke ukrajinskih vojnika . Tad mu je zabranio da dođe na saborski Odbor. Po kuloarima se čak govorilo da je zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida kojem je danas zaštitnik", poručio je.