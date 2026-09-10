Toronto
Počinje slavni TIFF, prikazivat će se film o Stalloneu, novi Werner Herzog i još mnogo toga
Međunarodni filmski festival u Torontu (TIFF), najveći u Sjevernoj Americi, počinje u četvrtak uz program s više od 200 filmova i zvijezdama među kojima su John Malkovich, Penelope Cruz, Chris Rock i K-pop superzvijezda Lisa.
Nakon Venecije i Telluridea, TIFF privlači stotine tisuća posjetitelja na projekcije i događanja na crvenom tepihu, na kojima će se premijerno prikazati neki od najiščekivanijih naslova godine.
Priče o autsajderima u središtu su programa 51. izdanja festivala, na kojem će svjetsku premijeru imati biografski film „I Play Rocky“.
Film je režirao oskarovac Peter Farrelly, redatelj nagrađivanog filma „Zelena knjiga: Vodič za život“, a donosi nevjerojatnu priču o tome kako se tada gotovo nepoznati Sylvester Stallone, kojeg glumi Anthony Ippolito, suprotstavio Hollywoodu kako bi na velikom platnu ostvario film koji će mu promijeniti život i u njemu odigrao glavnu ulogu.
Otvorenje festivala rezervirano je za svjetsku premijeru filma „Being Heumann“, biografske drame koju je režirala oskarovka Sian Heder, a koja ističe ustrajnost američke aktivistice Judy Heumann u borbi za prava osoba s invaliditetom.
Produkcija Apple TV-a donosi Ruth Madeley u naslovnoj ulozi, uz Marka Ruffala, nominiranog za Oscara.
Još jedan biografski film koji će premijerno biti prikazan na ovogodišnjem TIFF-u jest „Villeneuve: The Rise of a Legend“, koji prati uspon kanadske automobilističke zvijezde Gillesa Villeneuvea, od skromnih početaka u Quebecu do vrhunca u Formuli 1.
Chris Rock iza kamere
TIFF nudi ponešto za svačiji ukus, uključujući nekoliko filmova za koje se očekuje da će ove sezone biti u utrci za nagrade.
Američki komičar Chris Rock na festival donosi holivudsku satiru „Misty Green“, film kojim se vraća ulozi scenarista i redatelja. Rosalind Eleazar glumi glumicu koja se našla u teškim životnim okolnostima i sada traži novu priliku.
U glumačkoj postavi su i oskarovac Daniel Kaluuya, za Oscara nominirani Adam Driver i Anna Kendrick te sam Rock.
Još jedan od istaknutih naslova programa jest „Wild Horse Nine“, koji prati dvojicu agenata CIA-e na Uskršnjem otoku tijekom napetih posljednjih dana vlade Salvadora Allendea u Čileu.
Film je režirao Martin McDonagh, redatelj filma „Duhovi otoka“, a premijerno je prikazan u Veneciji i potom na Tellurideu. Očekuje se da će glumci John Malkovich i Sam Rockwell stići u Toronto kako bi ojačali svoje oskarovske izglede.
S festivala u Tellurideu u Coloradu u Toronto također stižu „Elsinore“, s Andrewom Scottom i Olivijom Colman, te glazbena komedija „The Debut“, najnoviji redateljski film Jesseja Eisenberga.
Britanska megazvijezda Helen Mirren stići će u najveći kanadski grad na svjetsku premijeru psihološkog trilera „A Talent for Murder“, u kojem glumi spisateljicu Patriciju Highsmith, na koju agent vrši pritisak da napiše još jedan, posljednji roman o Tomu Ripleyju.
Redatelj Zack Snyder („Watchmen“, „300“) predstavit će „The Last Photograph“, spoj akcije i drame sa Stuartom Martinom i Fra Feejem. Film prati bivšeg agenta DEA-e na misiji u južnoameričkoj džungli, gdje pokušava pronaći dvojicu nestalih nećaka.
Iz Venecije izravno stižu „Bunker“, psihološki triler u kojem stvarni bračni par Javier Bardem i Penelope Cruz glumi par u krizi, te „Bucking Fastard“, najnoviji film njemačkog redatelja Wernera Herzoga.
Među dokumentarnim filmovima, K-pop zvijezda Lisa predstavit će „Always Lalisa“, koji prikazuje početak njezine solo karijere i prve korake u glumi u seriji „Bijeli lotus“.
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