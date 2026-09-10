Počinje slavni TIFF, prikazivat će se film o Stalloneu, novi Werner Herzog i još mnogo toga

Film je režirao oskarovac Peter Farrelly, redatelj nagrađivanog filma „Zelena knjiga: Vodič za život“, a donosi nevjerojatnu priču o tome kako se tada gotovo nepoznati Sylvester Stallone, kojeg glumi Anthony Ippolito, suprotstavio Hollywoodu kako bi na velikom platnu ostvario film koji će mu promijeniti život i u njemu odigrao glavnu ulogu.