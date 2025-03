Terarij s biljkama: Lijepi su i praktični, donosimo šest savjeta za njihov što dulji opstanak

Podijeli :

Terariji s biljkama jako su popularna dekoracija za dom jer ne zahtijevaju previše brige. Ne treba ih redovito zalijevati, a biljke rastu same od sebe. Ipak, potrebno im je posvetiti malo pažnje, a s ovih šest savjeta će svaki terarij biti zdrav i to dugo vremena.

Terarij s biljkama su zapravo biljke posađene u zatvorenu staklenu posudu u kojoj potom stvaraju vlastiti eko sustav koji im je potreban za rast i razvoj.

To uključuje i stvaranje vlage i drugih hranjivih tvari.

Terariji s biljkama vrlo su popularni u posljednje vrijeme jer ih vlastiti eko sustav čini samoodrživima pa im je zbog toga potrebno posvetiti minimalno pažnje kada je u pitanju zalijevanje, uklanjanje štetnika, svjetlost i slično. No, iako se o terarijima s biljkama nije potrebno brinuti previše, malo pažnje im ipak treba.

Prednosti terarija s biljkama

Biljke je uvijek lijepo vidjeti u svakom domu. Naravno, dok su zdrave, rastu i dok im listovi ne požute ili dok ne uvenu. Upravo zato su idealni terariji koji ne zahtijevaju previše brige.

Najvažnije je paziti na odabir biljke, na količinu vode, ali i na položaj terarija s obzirom na svjetlost. Tijekom održavanja samog terarija se mogu dogoditi i određene pogreške koje potom dovode do uginuća biljaka.

Kako se brinuti o terariju?

Kako se to ne bi dogodilo, donosimo nekoliko savjeta o tome kako se brinuti o terariju s biljkama.

1. Odabir biljaka

Kako bi se terarij mogao razvijati na najbolji mogući način, važno je odabrati biljke kojima odgovaraju uvjeti unutar njega. Za zatvorene terarije idealne su biljke koje vole vlagu kao što su fitonija, mahovina, kalateja i paprati. Sukulenti i kaktusi nisu pogodni za terarije jer oni vole suhe uvjete.

2. Količina vode

Iako je u terariju s biljkama važna vlaga, ipak nije dobro kada vode ima previše.

Stoga, voda se u terarij, ovisno o njegovoj veličini, dodaje otprilike jednom mjesečno i to po tek nekoliko mililitara. Također, vodu je najbolje dodavati raspršivačem kako bi se ravnomjerno rasporedila i kako se na supstratu, ako je mokar, ne bi nakupljale gljivice.

Ako slučajno pretjerate u količini vode, terarij možete ostaviti blago otklopljen na nekoliko sati.

3. Odgovarajuća svjetlost

Većina biljaka u terarijima preferira indirektno svjetlo. Stoga, svoj terarij nemojte držati na prozoru, odnosno na izravnom sunčevom svjetlu jer će to dovesti do pregrijavanja stakla i spaljivanja biljaka. Ipak, nemojte ga ni držati u mraku jer im ni to ne odgovara.

4. Redovito porezivanje biljaka

Ako biljkama uvjeti u terariju odgovaraju, one će i rasti. Time će se prostor u terariju značajno popuniti pa je biljke potrebno porezati i oblikovati.

5. Uklanjanje suhih i odumrlih dijelova

Kako se biljke razvijaju, tako se pojavljuju i pokoji suhi, odumrli dijelovi. Njih je potrebno ukloniti čim prije kako bi se spriječio proces truljenja i pojave gljivica, nametnika i slično.

6. Održavanje samog stakla

S obzirom na to da je biljkama u terariju svjetlost jedan od ključnih elemenata za kvalitetan rast, sa samog terarija je potrebno redovito brisati prašinu i uklanjati mrlje. Kako se staklo ne bi oštetilo, to je najbolje učiniti ubrusima ili mekom krpom.

Zaključak

Terarij s biljkama čine biljke posađene u zatvorenu staklenu posudu u kojoj stvaraju vlastiti eko sustav koji im je potreban za rast i razvoj. Taj eko sustav terarije čini samoodrživima zbog čega ne zahtijevaju previše brige.

No, s vremena na vrijeme im je potrebno posvetiti pažnju kroz zalijevanje otprilike jednom mjesečno, postavljanje na idealno mjesto kada je svjetlost u pitanju, orezivanje biljaka i slično.

