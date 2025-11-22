Što jesti za zaustavljanje proljeva?

Proljev nije samo neugodan problem – radi se o poremećaju probave koji karakterizira više od tri tekuće stolice dnevno. Kada se to dogodi, vaše tijelo ubrzano gubi dragocjenu tekućinu i elektrolite, što može dovesti do dehidracije ako se pravilno ne tretira.

Ono što mnogi ne znaju jest da proljev nastaje zbog prebrzog kretanja sadržaja kroz vaš probavni trakt. Kada hrana prebrzo prolazi kroz crijeva, vaše tijelo jednostavno nema dovoljno vremena apsorbirati tekućinu i važne nutrijente. Rezultat? Česti odlasci na toalet i osjećaj iscrpljenosti.