Problemi s fetusom: Uzrok, simptomi i kako ih najbolje spriječiti?

Problemi s fetusom mogu biti razni, od genetskih promjena do određenih vanjskih faktora koji utječu na fetus. Neki se problemi ne mogu spriječiti, dok se drugi mogu tretirati. Jednako tako, problemi se većinom javljaju u prvom tromjesečju.
Jedan od najčešćih poblema s fetusom je zastoj ploda u rastu do kojeg dolazi kada je beba premala ili prevelika, što onda izaziva komplikacije kod poroda. Oba stanja sa sobom nose i druge probleme kod fetusa.
Još jedan čest problem je i zatajenje srca.
Kada se javljaju problemi s fetusom?
Za vrijeme trudnoće se svaki dio tijela fetusa formira u točno određeno vrijeme. Tijelo fetusa je vrlo osjetljivo na razne vanjske podržaje poput lijekova, alkohola ili pušenja.
Upravo ove stvari utječu i na pojavu problema s fetusom jer povećavaju šansu za pojavom urođenih mana kod bebe.
Problemi s fetusom se najčešće javljaju na početku, kada se plod još nije razvio kako treba. Odnosno, radi se o prvom tromjesečju. Tada je i najosjetljivije razdoblje kada je potrebno više paziti. Manji problemi s fetusom se mogu javiti u drugom i trećem tromjesječju.
Zbog čega nastaju problemi s fetusom?
Za određene probleme s fetusom se znaju točni razlozi, a stručnjaci smatraju da se većinom radi o nizu faktora. Prvo tako utječu geni roditelja pri čemu jedan ili više gena može imati mutaciju koja ih spriječava da rade kako treba.
Drugi problem je problem u kromosomima kojih može biti višak ili manjak, a to onda nosi razna stanja sa sobom.
Na probleme fetusa utječu i vanjski faktori, odnosno ono što majka konzumira, kao i infekcije koje je majka dobila, poput pojedinih virusa koji onda mogu utjecati na mozak bebe.
Također, kod nedostatka nutrijenata, posebice folne kiseline, može doći do defekta neuralne cijevi, nerazvijenog mozga i slično.
Koji su najčešći problemi s fetusom?
Jedan od najčešćih problema je zastoj u rastu. Ovo znači da je fetus ili premali ili preveliki za svoju gestacijsku dob, koja se mjeri od zadnje menstruacije do trenutačnog datuma.
Bebe koje su premale, kada se rode su u riziku od nedostatka kisika, niske razine šećera, neuroloških nesposobnosti ili slabog protoka krvi. Na premali fetus mogu utjecati ponašanja majke, odnosno pušenje, konzumacija alkohola ili drogiranje, kao i infekcije, abnormalnosti placente i loše prehrambene navike za vrijeme trudnoće.
S druge strane, kada je beba prevelika može doći do problema na porodu, odnosno do carskog reza. Do prevelike bebe može dovesti pretilost majke ili razvoj gestacijskog dijabetesa.
Mogu li se problemi s fetusom spriječiti?
U nekim slučajevima se ovi problemi mogu spriječiti. Majka ne bi trebala konzumirati alkohol ni pušiti kada sazna da je trudna, a treba paziti i s lijekovima. Osim toga, potrebno je uzimati folnu kiselinu i ostale prenatalne lijekove po preporuci liječnika.
Potrebno je i paziti na infekcije i viruse za vrijeme trudnoće, posebno u prvom tromjesečju, ali i držati šećer pod kontrolom. Upravo se zato i radi test na šećer kod trudnica. Ipak, kod genetskih predispozicija se potencijalni problemi ne mogu spriječiti.
Zaključak
Problemi s fetusom nastaju većinom u prvom tromjesečju, kada se plod tek razvija. Upravo je tada potrebno i najviše opreza. Problemi mogu biti razni, a najčešće dolazi do zastoja u razvoju, kada je fetus prevelik ili premali.
Pojedini problemi s fetusom se mogu spriječiti, dok drugi ne mogu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
