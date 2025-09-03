Nižu se reakcije
Video iz Dalmacije postao internetska senzacija: "Ovdje ne smijete parkirati"
Iz Dalmacije dolazi snimka koja se posljednjih dana iznimno brzo širi društvenim mrežama, a korisnici Instagrama pitaju se kako je nešto takvo uopće moguće.
Na Instagram profilu Dnevna doza Dalmacije objavljen je videozapis koji je ubrzo postao prava senzacija. Na snimci se vidi automobil u moru kako polako tone, a uz auto stoje dvije osobe koje pokušavaju to nekako spriječiti.
Snimatelj pritom duhovito dovikuje osobama kod auta da "ovdje ne smiju parkirati".
Nameće se, naravno, ključno pitanje – kako je automobil uopće završio u moru. Sudeći po snimci, plaža je kamenita. Za sada nije poznato je li netko u ovoj bizarnoj nesreći ozlijeđen, no snimka je izazvala burne komentare ispod objave.
Jedan korisnik Instagrama u komentaru je napisao da vozač vjerojatno nije htio platiti skupu parkirninu, dok su se drugi pitali kako je uopće moguće da je auto završio usred mora. Netko je ispod objave također napisao da bi bilo primjerenije da je osoba koja je snimala mobitelom pomogla u izvlačenju automobila.
Video je na Instagramu do sada pogledalo već gotovo 20.000 ljudi, a kasnije se pojavio i na drugim društvenim mrežama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
