Užas u Tisnom: Poginuo mladić, pao je s krova hotela?

Policija i druge službe intervenirale su u Tisnom gdje je u hotelu Black Pearl, kako neslužbeno doznaje Večernji list, preminuo 22-godišnji stranac. Prema neslužbenim informacijama, u hotelu je bio s više osoba te je pao s krova.

Malo prije podnevna završen je očevid na tijelu preminulog, a kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem, katu hotela. Prema svemu sudeći, čini se kako je pritom pao. Navodno je preminuo u ranim jutarnjim satima.

Hitna pomoć bila je sinoć kod hotela oko 22.30 sati, a 22-godišnjak je poginuo rano jutros. Službene informacije Policijske uprave šibensko-kninske još se čekaju.