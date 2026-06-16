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privukao veliku pozornost

VIDEO / Srbin otišao raditi sezonu u Hrvatsku pa pokazao gdje su ga smjestili

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Nova.rs
|
16. lip. 2026. 09:32
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korčula
Pixabay / Ilustracija

Mladić iz Srbije, koji stoji iza TikTok profila „Dmitrije putuje“, pokazao je kako izgleda smještaj za sezonske radnike na Korčuli.

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Iskustva sezonaca na hrvatskoj obali obično se svode na zaključak: „Puno se radi, ali je dobro plaćeno i može se uštedjeti“, a rijetko tko govori o smještaju, osobito u pozitivnom kontekstu.

Zato je video objavljen na profilu „Dmitrije putuje“, u kojem autor vodi gledatelje kroz stan u kojem su smješteni sezonski radnici na Korčuli, privukao veliku pozornost.

Na snimci se vide uredne sobe, kupaonica, terasa i kuhinja, a poseban dojam ostavlja pogled na more kakav rijetki imaju čak i kada odu na odmor.

@dmitrije_putuje

Kako izgleda moj smeštaj na sezoni u Hrvatskoj?

♬ Vlog/Gentle/Stylish/Lo-Fi(1509024) - bunkiman

Mnogi su ostali ugodno iznenađeni, no, sudeći prema komentarima, iskustva se uvelike razlikuju.

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Teme
hrvatska sezona smještaj

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