privukao veliku pozornost
VIDEO / Srbin otišao raditi sezonu u Hrvatsku pa pokazao gdje su ga smjestili
Mladić iz Srbije, koji stoji iza TikTok profila „Dmitrije putuje“, pokazao je kako izgleda smještaj za sezonske radnike na Korčuli.
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Iskustva sezonaca na hrvatskoj obali obično se svode na zaključak: „Puno se radi, ali je dobro plaćeno i može se uštedjeti“, a rijetko tko govori o smještaju, osobito u pozitivnom kontekstu.
Zato je video objavljen na profilu „Dmitrije putuje“, u kojem autor vodi gledatelje kroz stan u kojem su smješteni sezonski radnici na Korčuli, privukao veliku pozornost.
Na snimci se vide uredne sobe, kupaonica, terasa i kuhinja, a poseban dojam ostavlja pogled na more kakav rijetki imaju čak i kada odu na odmor.
@dmitrije_putuje
Kako izgleda moj smeštaj na sezoni u Hrvatskoj?♬ Vlog/Gentle/Stylish/Lo-Fi(1509024) - bunkiman
Mnogi su ostali ugodno iznenađeni, no, sudeći prema komentarima, iskustva se uvelike razlikuju.
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