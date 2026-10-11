Devet savjeta kako započeti dan s više energije

Većina ljudi jutro ipak doživljava kao popis obveza koje treba odraditi prije nego što dan službeno počne. Tijelo koje odmah nakon buđenja uskoči u obveze ulazi u dan napeto, a živčani sustav tada burno reagira na svaki podražaj. U jednom jutru to se gotovo ne primijeti, no nakon nekoliko tjedana razlika se osjeti u koncentraciji i raspoloženju.