Zaboravite na francusku salatu - ova verzija koju su nekoć pravile naše bake, ponovno je postala hit

To je takozvana vlaška salata – jednostavna za pripremu, a okusom osvaja i najzahtjevnije gurmane. Ipak, budite oprezni: prava je „kalorijska bomba“, pa se preporučuje u manjim količinama. Najbolje ju je poslužiti kao predjelo, uz kruh i komadić suhe salame. Sve sastojke lako ćete pronaći u bolje opremljenim trgovinama, a priprema je vrlo jednostavna i znatno brža od pripreme francuske salate.