Zaboravite na francusku salatu - ova verzija koju su nekoć pravile naše bake, ponovno je postala hit

U jesen i zimu često se okupljamo s obitelji i prijateljima, a tada na stol dolaze i razne zasitne salate. Najčešće je to upravo francuska, no sada sve više ljudi otkriva njezinu balkansku inačicu.
Francuska salata gotovo je nezaobilazna na zimskim zabavama i obiteljskim okupljanjima. Odlično se slaže s raznim mesnim narescima, sirom, prepečenim kruhom ili krekerima. No u posljednje vrijeme dobila je ozbiljnu konkurenciju – riječ je o balkanskoj verziji bogate, kremaste salate koja oduševljava okusom i jednostavnom pripremom, piše Metropolitan.si.
To je takozvana vlaška salata – jednostavna za pripremu, a okusom osvaja i najzahtjevnije gurmane. Ipak, budite oprezni: prava je „kalorijska bomba“, pa se preporučuje u manjim količinama. Najbolje ju je poslužiti kao predjelo, uz kruh i komadić suhe salame. Sve sastojke lako ćete pronaći u bolje opremljenim trgovinama, a priprema je vrlo jednostavna i znatno brža od pripreme francuske salate.
Sastojci za vlašku salatu:
- 300 g feta sira
- 250 g pečenih crvenih paprika
- 2 tvrdo kuhana jaja
- 100 g mesnate slanine
- 50 g majoneze
- 1 ljuta paprika (po želji)
- češnjak u prahu (po ukusu)
Priprema:
Pečene paprike očistite i narežite na kockice. Slaninu također narežite i popržite dok ne postane hrskava. U dublju posudu stavite feta sir i izgnječite ga vilicom. Dodajte narezane paprike i promiješajte. Zatim umiješajte sitno nasjeckana kuhana jaja, majonezu i na kraju poprženu slaninu. Sve dobro promiješajte. Začinite češnjakom u prahu po ukusu i provjerite treba li dodati još soli. Ako volite ljuto, ubacite sitno nasjeckanu ljutu papriku.
Salatu prebacite u posudu s poklopcem i stavite u hladnjak najmanje dva sata prije posluživanja.
Dobar tek!
