Oglas

ne prestaju je hvaliti

Zaboravite na francusku salatu - ova verzija koju su nekoć pravile naše bake, ponovno je postala hit

author
N1 Info
|
23. lis. 2025. 08:22
Francuska salata
Pixabay

U jesen i zimu često se okupljamo s obitelji i prijateljima, a tada na stol dolaze i razne zasitne salate. Najčešće je to upravo francuska, no sada sve više ljudi otkriva njezinu balkansku inačicu.

Oglas

Francuska salata gotovo je nezaobilazna na zimskim zabavama i obiteljskim okupljanjima. Odlično se slaže s raznim mesnim narescima, sirom, prepečenim kruhom ili krekerima. No u posljednje vrijeme dobila je ozbiljnu konkurenciju – riječ je o balkanskoj verziji bogate, kremaste salate koja oduševljava okusom i jednostavnom pripremom, piše Metropolitan.si.

To je takozvana vlaška salata – jednostavna za pripremu, a okusom osvaja i najzahtjevnije gurmane. Ipak, budite oprezni: prava je „kalorijska bomba“, pa se preporučuje u manjim količinama. Najbolje ju je poslužiti kao predjelo, uz kruh i komadić suhe salame. Sve sastojke lako ćete pronaći u bolje opremljenim trgovinama, a priprema je vrlo jednostavna i znatno brža od pripreme francuske salate.

Sastojci za vlašku salatu:

  • 300 g feta sira
  • 250 g pečenih crvenih paprika
  • 2 tvrdo kuhana jaja
  • 100 g mesnate slanine
  • 50 g majoneze
  • 1 ljuta paprika (po želji)
  • češnjak u prahu (po ukusu)

Priprema:

Pečene paprike očistite i narežite na kockice. Slaninu također narežite i popržite dok ne postane hrskava. U dublju posudu stavite feta sir i izgnječite ga vilicom. Dodajte narezane paprike i promiješajte. Zatim umiješajte sitno nasjeckana kuhana jaja, majonezu i na kraju poprženu slaninu. Sve dobro promiješajte. Začinite češnjakom u prahu po ukusu i provjerite treba li dodati još soli. Ako volite ljuto, ubacite sitno nasjeckanu ljutu papriku.

Salatu prebacite u posudu s poklopcem i stavite u hladnjak najmanje dva sata prije posluživanja.

Dobar tek!

Teme
francuska salata kuhanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ