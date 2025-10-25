Kako smanjiti linjanje vašeg psa?

Jesen je vrijeme pojačanog linjanja pasa, a ako se mučite s dlakama koje su posvuda po vašem domu, trebali biste obratiti pozornost na prehranu psa te ga redovito četkati.
Također, kod pasa koji žive u zatvorenom prostoru, u grijanim i klimatiziranim prostorijama, linjanje može biti kontinuirano tijekom cijele godine, s pojačanjem u određenim sezonama.
Kako pomoći psu i smanjiti linjanje:
- Odaberite hranu bogatu kvalitetnom ribom – ona osigurava omega masne kiseline koje pomažu da koža i dlaka budu zdrave, što smanjuje trajanje linjanja.
- Dodajte lososovo ulje u prehranu psa – i ono je izvor omega masnih kiselina.
- Redovito četkajte psa (npr. jedan do dva puta tjedno), koristeći četku koja
odgovara tipu dlake – tako se odstranjuje dlaka koja je spremna otpasti i smanjuje količina one koja ostaje u kući.
- Ako linjanje izgleda pretjerano (velike količine dlake, gubitak u busenima, crvena ili perutava koža) – to može biti znak zdravstvenog problema te treba posjetiti veterinara.
Linjanje je prirodan i normalan proces kod pasa. Uz dobru prehranu, redovito četkanje i brigu o općem stanju psa, možete značajno smanjiti neugodnosti tog razdoblja.
