Kako smanjiti linjanje vašeg psa?

Jesen je vrijeme pojačanog linjanja pasa, a ako se mučite s dlakama koje su posvuda po vašem domu, trebali biste obratiti pozornost na prehranu psa te ga redovito četkati.

Linjanje je normalan proces kod pasa, a najviše se događa u proljeće i jesen, kada pas odbacuje staru dlaku i razvija novu, prilagođenu godišnjem dobu, piše Klix.

Također, kod pasa koji žive u zatvorenom prostoru, u grijanim i klimatiziranim prostorijama, linjanje može biti kontinuirano tijekom cijele godine, s pojačanjem u određenim sezonama.

Kako pomoći psu i smanjiti linjanje:

Odaberite hranu bogatu kvalitetnom ribom – ona osigurava omega masne kiseline koje pomažu da koža i dlaka budu zdrave, što smanjuje trajanje linjanja.



Dodajte lososovo ulje u prehranu psa – i ono je izvor omega masnih kiselina.



odgovara tipu dlake – tako se odstranjuje dlaka koja je spremna otpasti i smanjuje količina one koja ostaje u kući. Ako linjanje izgleda pretjerano (velike količine dlake, gubitak u busenima, crvena ili perutava koža) – to može biti znak zdravstvenog problema te treba posjetiti veterinara.

Linjanje je prirodan i normalan proces kod pasa. Uz dobru prehranu, redovito četkanje i brigu o općem stanju psa, možete značajno smanjiti neugodnosti tog razdoblja.