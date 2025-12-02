Vlasnica psa zbog pravila koji mnogi ne znaju zaradila kaznu od 113 eura

Tijekom šetnje gradskim središtem prišao joj je gradski redar i zamolio ju da pokaže vrećicu za pseći izmet. "Tog jutra moj je pas već obavio svoje, išli smo samo na kratku šetnju. Bila sam sigurna da se neće ponovno pokakati," rekla je. Kada je shvatila da u džepovima nema ni jednu vrećicu, redar joj je bez daljnjih objašnjenja izrekao kaznu u visini od 113 eura.