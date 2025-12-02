"Nije napravio ništa"
Vlasnica psa zbog pravila koji mnogi ne znaju zaradila kaznu od 113 eura
U Ujedinjenom Kraljevstvu odjekuje neobičan slučaj kažnjavanja vlasnice psa koja tijekom šetnje nije imala vrećicu za pseći izmet – iako njezin pas uopće nije obavio nuždu. Paula iz Northamptona svoju je neugodnu situaciju podijelila s BBC-jem i objasnila kako je rutinska šetnja s njezinim velškim španijelom prerasla u nešto što ju je jako iznenadilo.
Tijekom šetnje gradskim središtem prišao joj je gradski redar i zamolio ju da pokaže vrećicu za pseći izmet. "Tog jutra moj je pas već obavio svoje, išli smo samo na kratku šetnju. Bila sam sigurna da se neće ponovno pokakati," rekla je. Kada je shvatila da u džepovima nema ni jednu vrećicu, redar joj je bez daljnjih objašnjenja izrekao kaznu u visini od 113 eura.
Paula je priznala da ju je događaj potpuno zbunio: "Čovjek bi očekivao upozorenje, možda informaciju o pravilima. Nikada nisam pomislila da možeš dobiti kaznu samo zato što nemaš vrećicu sa sobom – pogotovo ako pas nije napravio ništa."
Pravilo koje mnogi ne poznaju
Većina vlasnika pasa zna da je obvezno skupljati izmet, no Paulin primjer pokazuje da lokalne vlasti u nekim područjima zahtijevaju i to da šetač obavezno ima vrećicu sa sobom – bez obzira na to hoće li mu trebati ili ne. Taj zahtjev proizlazi iz uredbe o zaštiti javnih prostora, koju ponegdje strogo provode.
Neki stanovnici smatraju da je takva kazna pretjerana, jer vlasnik psa nije prouzročio nikakvu štetu. No mnogi istovremeno upozoravaju da je slučaj podsjetnik da je uvijek pametno na šetnju ponijeti barem jednu rezervnu vrećicu.
Stajalište gradskog vijeća
West Northants Council u svom je odgovoru objasnio zašto su pravila tako stroga. Po njihovim riječima, pseći izmet predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik i čestu smetnju u urbanim sredinama. "Većina vlasnika je odgovorna, ali postoje i oni koji namjerno ne skupljaju izmet. Mogućnost kažnjavanja onih koji kod sebe nemaju vrećicu ili za to nemaju opravdan razlog učinkovit je način odvraćanja od neodgovornog ponašanja," naveli su.
Dodali su i da ta uredba uživa široku podršku lokalne zajednice, a svi kažnjeni imaju pravo podnijeti žalbu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
