Ova je kategorija vozača u Hrvatskoj rizičnija čak i od mladih, neiskusnih

Valja ukazati i na problem starog (i dijelom neodržavanog) voznog parka u Hrvatskoj, što također kumuje mnogim nesrećama. Prema starosti vozila, krivci za prometne nesreće s poginulim osobama u čak 57,5% slučajeva vozili su vozila starija od 15 godina, a njih 6,6% bilo je u vozilu starosti 12 – 14 godina. U vozilima starijima od 12 godina poginulo je 93 posto stradalih osoba. Dakle, tu je dio problema – vozimo se u starim autima bez modernih sigurnosnih sustava u kojima je pojas jedino što nas konkretno može zaštititi, a ne koristimo ni njega.