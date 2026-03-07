Samo dvije zemlje mogle bi preživjeti nuklearni rat? "Ljudi bi morali živjeti u mraku ili pod zemljom"

Jacobsen je objasnila zašto bi Australija i Novi Zeland jedini mogli preživjeti. Njihova geografska izolacija i klimatski uvjeti omogućili bi da nuklearna zima manje utječe na poljoprivredu, za razliku od većine svijeta gdje bi usjevi propali. "Australija i Novi Zeland uglavnom bi preživjele nuklearnu zimu i još uvijek mogle uzgajati usjeve" kazala je. Međutim, čak i tamo život bi bio težak. "Ljudi bi morali živjeti u mraku. Predviđam da bi se ljudi 'borili za hranu' i 'živjeli pod zemljom'", dodala je. Ova upozorenja dolaze u kontekstu aktualnih događaja, piše Mirror .