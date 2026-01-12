CDU razmišlja o "nezamislivom": Njemačka će sudjelovati u europskoj atomskoj bombi?

Ako bi SAD preuzeo Grenland, to ne bi samo dovelo do kršenja načela NATO-a, nego bi moglo ugroziti i postojeći američki nuklearni kišobran za Njemačku. Kiesewetter je istaknuo da se o toj temi postupa „krajnje oprezno, kao s sirovim jajetom“, ali da se ona mora otvoriti, posebno u kontekstu mogućeg scenarija s Grenlandom i njegovih posljedica za NATO i odnose sa SAD-om.