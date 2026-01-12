CDU razmišlja o "nezamislivom": Njemačka će sudjelovati u europskoj atomskoj bombi?

Potencijalno preuzimanje Grenlanda od strane Sjedinjenih Američkih Država moglo bi ne samo dovesti do raspada NATO-a, nego i ugroziti američki nuklearni kišobran za Njemačku. Zbog toga u CDU-u sada razmatraju mogućnost sudjelovanja u financiranju vlastitog nuklearnog programa.
Europski nuklearni kišobran
Njemačka bi trebala razmotriti sudjelovanje u europskom nuklearnom kišobranu, smatra vanjskopolitički stručnjak CDU-a Roderich Kiesewetter. Kako je rekao za Süddeutsche Zeitung, Njemačka bi takvom projektu mogla doprinositi financijski, „bez preuzimanja vodeće uloge“. Dodao je kako stručnjaci procjenjuju da bi razvoj trajao oko pet godina, ali on smatra da bi realnije bilo računati na deset godina.
Stručnjaci upozoravaju da, zbog napetosti s Rusijom, i zemlje poput Finske, Švedske i Poljske razmatraju razvoj vlastitih nuklearnih obrambenih sustava, pri čemu bi mogle surađivati s Njemačkom. S obzirom na ambicije francuske desne populistice Marine Le Pen da postane sljedeća predsjednica Francuske, Kiesewetter savjetuje da se razmotre i druge opcije, a ne isključivo oslanjanje na susjednu zemlju.
Ugovor "Dva plus četiri"
Kiesewetter je pritom naglasio da Ugovor „Dva plus četiri“ o njemačkom ujedinjenju, iako zabranjuje samostalan nacionalni razvoj nuklearnog oružja, ne isključuje financijsko sudjelovanje u razvoju zajedno s drugim državama. „Stoga bismo trebali ići drugim putem, kroz savezništvo s drugim zemljama. Možemo financirati i stacionirati takvo oružje, ali ga ne smijemo sami proizvoditi niti samostalno odlučivati o njegovoj uporabi“, rekao je.
Planiranje, dodao je, podrazumijeva i pripremu za krizne scenarije. „Država koja se želi moći braniti mora stvoriti prostor za promišljanje u kojem se razmatraju i nevjerojatni, ali opasni scenariji“, objasnio je CDU-ov političar, a prenosi Welt.
"Kao sa sirovim jajetom"
Ako bi SAD preuzeo Grenland, to ne bi samo dovelo do kršenja načela NATO-a, nego bi moglo ugroziti i postojeći američki nuklearni kišobran za Njemačku. Kiesewetter je istaknuo da se o toj temi postupa „krajnje oprezno, kao s sirovim jajetom“, ali da se ona mora otvoriti, posebno u kontekstu mogućeg scenarija s Grenlandom i njegovih posljedica za NATO i odnose sa SAD-om.
Snažno protivljenje stiglo je iz redova SPD-a. Vanjskopolitički stručnjak te stranke Rolf Mützenich rekao je za Süddeutsche Zeitung da bi čak i neizravno sudjelovanje, bilo financijsko ili kroz skladištenje takvog oružja, bilo nespojivo s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, kao i s Ugovorom „Dva plus četiri“.
Unatoč svim izazovima koje donose potezi Sjedinjenih Američkih Država, ne smije se, smatra Mützenich, podržavati trend u kojem sve više država teži vlastitom nuklearnom naoružanju. Umjesto toga, poručio je, kontrolu naoružanja treba „apsolutno“ jačati kroz pregovore i diplomaciju, „čak i ako se međunarodni mehanizmi kontrole trenutačno raspadaju“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
