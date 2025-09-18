Bajaga i Instruktori stižu u Osijek: Znate li gdje im je bio prvi nastup u Hrvatskoj?

Svojim pjesmama poput „Plavi safir“, „Moji drugovi“, „Zažmuri“, „220 u voltima“, „Ti se ljubiš“ i mnogim drugima, Bajaga i Instruktori izgradili su prepoznatljiv zvuk koji spaja rock, pop i nježne balade. Njihovi koncerti uvijek su posebna prilika na kojoj se susreću generacije – od onih koji su odrasli uz prve albume do mlađe publike koja tek otkriva bezvremenske hitove.