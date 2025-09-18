Bajaga i Instruktori stižu u Osijek: Znate li gdje im je bio prvi nastup u Hrvatskoj?

Bajaga i Instruktori iduće subote, 27. rujna, dolaze u Osijek, gdje će održati koncert u Gradskom vrtu, nakon prošlogodišnje slavljeničke turneje kojom su obilježili 40 godina postojanja bend će ove godine nastupati u tek nekoliko gradova, među kojima je i Osijek, najavio je Music Time.
Momčilo Bajagić Bajaga osnovao je Bajagu i Instruktore 1984. godine, a od tada bend nije prestajao s radom, što ih čini jednim od rijetkih sastava u regiji s neprekinutim kontinuitetom od četiri desetljeća.
Prvi nastup imali su u tadašnjem zagrebačkom Kulušiću, nakon čega su ispisali glazbenu povijest ovih prostora.
Bezvremenski hitovi na 13 albuma
Svojim pjesmama poput „Plavi safir“, „Moji drugovi“, „Zažmuri“, „220 u voltima“, „Ti se ljubiš“ i mnogim drugima, Bajaga i Instruktori izgradili su prepoznatljiv zvuk koji spaja rock, pop i nježne balade. Njihovi koncerti uvijek su posebna prilika na kojoj se susreću generacije – od onih koji su odrasli uz prve albume do mlađe publike koja tek otkriva bezvremenske hitove.
Do danas su objavili 13 studijskih albuma, a prije nekoliko dana u Beogradu je predstavljena monografija Bajaginih pjesama, koja sadrži više od 160 stihova i fotografija te otkriva stvaralački put jednog od najznačajnijih glazbenika regije.
