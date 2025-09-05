"Odnosi su puno kompliciraniji nego što Zapad i mediji prikazuju. Ima elemenata s kojima se Zapad može okoristiti, ali cijela situacija s Ukrajinom može naštetiti EU-u i Zapadu. Prije te priče bila je dobra situacija, barem što se tiče energenata, a sada se to preusmjerava na Kinu. EU je izgubio pravo kupnje ruskog plina. Kina se okoristila s tom situacijom s Ukrajinom na jednom nivou. Kini rat u Ukrajini strahovito ne odgovara. Uvjeren sam da su mogli birati između plinovoda i mira u Ukrajini, radije bi izabrali mir u Europi. Kina je investirala u Ukrajinu, vrata u Europu su kroz Rusiju i Ukrajinu. Kina je ta tvornica svijeta koja želi biti povezana u svijetu i to je ono što im ne ide u korist", kaže profesor.