međunarodni odnosi
Zvonimir Stopić: Kini rat u Ukrajini strahovito ne odgovara
Još uvijek odjekuje govor Xi Jinpinga iz Pekinga povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. O tome je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio Zvonimir Stopić, profesor na ZŠEM-u i sveučilištu Capital Normal University u Pekingu.
Oglas
Podsjetimo, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un i ruski predsjednik Vladimir Putin bili su uz bok Xi Jinpinga na golemoj paradi u Pekingu.
Zvonimir Stopić govori da se ne radi o novom bloku zemalja: "Imaju kompliciran, ali blizak sustav odnosa cijelo vrijeme. Nekad su malo bliži, nekad su odnosi kompliciraniji. Ti odnosi sad izgledaju bliži iz perspektive Europske unije jer su nam oči uprte na situaciji u Ukrajini, to je glavni međunarodni problem. Tim državama to nije jedini i veliki problem, Sjeverna Koreja razmišlja o Južnoj Koreji, Rusija razmišlja o Japanu, Indiji, Kina razmišlja o centralno azijskom prostoru, Tajvanu."
"Demonstracija moći, pokazivanje mišića"
Xi Jinping izjavio je da se svijet nalazi pred izborom između mira i rata dok je održavao najveću vojnu paradu u povijesti Kine.
Profesor je komentirao poruke Xi Jinpinga iz Kine i tvrdi da govor nije iskakao od njegovih uobičajenih obraćanja: "To je bila demonstracija moći, pokazivanje mišića. Komemoracija i cijela ta priča oko Drugog svjetskog rata ima ogromno težište u kineskoj povijesti. Poslana je poruka da se Kinu neće moći izvana pritiskati kao što se moglo tijekom Drugog svjetskog rata."
Kineskih 100 godina sramote?
"Tih 100 godina sramote je komplicirano razdoblje, to je svrstano u narativ da je Kina podčinjena, ali priča je puno složenija. U tom razdoblju je Kina teritorijalno izgubila Tajvan od Japana, nespretno je prošla u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu ponovno Japan. Rat u Kini počinje 1937. godine, a po novom oni ga svrstavaju na 1931. godinu i imao je ogroman efekt. Onda Hladni rat gdje je Kina eliminirana iz Ujedinjenih naroda, to je trajalo sljedećih 25 godina", tvrdi Stopić.
"Kini rat u Ukrajini ne odgovara"
Kakav je odnos Kine i Rusije?
"Odnosi su puno kompliciraniji nego što Zapad i mediji prikazuju. Ima elemenata s kojima se Zapad može okoristiti, ali cijela situacija s Ukrajinom može naštetiti EU-u i Zapadu. Prije te priče bila je dobra situacija, barem što se tiče energenata, a sada se to preusmjerava na Kinu. EU je izgubio pravo kupnje ruskog plina. Kina se okoristila s tom situacijom s Ukrajinom na jednom nivou. Kini rat u Ukrajini strahovito ne odgovara. Uvjeren sam da su mogli birati između plinovoda i mira u Ukrajini, radije bi izabrali mir u Europi. Kina je investirala u Ukrajinu, vrata u Europu su kroz Rusiju i Ukrajinu. Kina je ta tvornica svijeta koja želi biti povezana u svijetu i to je ono što im ne ide u korist", kaže profesor.
Stopić govori da je Europska unija važna za Kinu: "Kina se nada da će Europa shvatiti da nema alternativa i da je dobra ekonomska situacija da se te dvije ekonomije integriraju. Problem je i zatvorenost Kine, tvornica koja je dobra za izvoz, ali ne i za uvoz. Nastala je čitava paleta problema. Kina bi htjela da ta priča krene prema naprijed. Politički fokus Europe je nešto drugo."
Je li poruka Xi Jinpinga politička poruka prema Europi? "Kina i Rusija imaju razlog da nastupaju zajedno. U Kini se neće govoriti o blokovima, radi se o partnerstvima. Kina tome najviše teži."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas