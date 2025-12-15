Evo koliko Mariah Carey zaradi svake godine od svog božićnog hita "All I Want for Christmas Is You"

Globalni hit Mariah Carey iz godine u godinu osigurava da se na njezin bankovni račun slijevaju milijunski iznosi. Kako se blagdani približavaju, jedna se melodija gotovo neprimjetno uvuče u misli. Otkad je prvi put objavljena 1. studenoga 1994., pjesma "All I Want for Christmas Is You“ živi pravu bajku o uspjehu, a Mariah Carey već tri desetljeća nosi titulu kraljice Božića. Iako je bila iznimno popularna već devedesetih godina, njezinu bezvremenost dodatno je učvrstio kultni film "Love Actually“ iz 2003. godine, još jedno nezaobilazno blagdansko ostvarenje koje ju je uvrstilo u svoju glazbenu podlogu. Među najdirljivije izvedbe svakako se ubraja i verzija koju u filmu izvodi Olivia Olson.