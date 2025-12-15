rekordi slušanja
Evo koliko Mariah Carey zaradi svake godine od svog božićnog hita "All I Want for Christmas Is You"
Pjesma "All I Want for Christmas Is You“ već je više od 30 godina nezaobilazan dio naših blagdanskih playlista.
Oglas
Globalni hit Mariah Carey iz godine u godinu osigurava da se na njezin bankovni račun slijevaju milijunski iznosi. Kako se blagdani približavaju, jedna se melodija gotovo neprimjetno uvuče u misli. Otkad je prvi put objavljena 1. studenoga 1994., pjesma "All I Want for Christmas Is You“ živi pravu bajku o uspjehu, a Mariah Carey već tri desetljeća nosi titulu kraljice Božića. Iako je bila iznimno popularna već devedesetih godina, njezinu bezvremenost dodatno je učvrstio kultni film "Love Actually“ iz 2003. godine, još jedno nezaobilazno blagdansko ostvarenje koje ju je uvrstilo u svoju glazbenu podlogu. Među najdirljivije izvedbe svakako se ubraja i verzija koju u filmu izvodi Olivia Olson.
Danas je pjesma neodvojivo povezana s blagdanskim razdobljem i bilježi vrtoglave rekorde slušanja na streaming platformama. Na Spotifyju se već približava brojci od dvije milijarde preslušavanja. Kristalni glas Mariah Carey tako prati obitelji okupljene oko božićnog drvca, a istodobno odjekuje hodnicima velikih trgovačkih centara, gdje kupci u prosinačnoj žurbi traže savršene darove.
Višemilijunska zarada svake godine
Koliko američka diva ovom pjesmom zapravo zaradi svake godine? Prema podacima časopisa The Economist, Mariah Carey je između 1994. i 2017. samo od autorskih prava zaradila oko 60 milijuna američkih dolara. To znači gotovo 2,5 milijuna dolara godišnje samo od emitiranja ove jedne skladbe. Razlog takvog uspjeha leži i u činjenici da je Mariah Carey istodobno koautorica, koproducentica i izvođačica pjesme, piše Cosmopolitan.
"Kad sam je napisala, nisam ni približno mogla zamisliti kakav će utjecaj imati diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalna što u njoj uživa toliko ljudi“, rekla je pjevačica 2021. godine.
Kao pravi simbol završetka godine, "All I Want for Christmas Is You“ u posljednja tri desetljeća doživjela je i brojne obrade. Među najpoznatijima su verzija Michaela Bubléa iz 2011. godine te interpretacije Demi Lovato i Ariane Grande iz 2012. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas