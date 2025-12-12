puni 100 godina
Dick Van Dyke svoju dugovječnost pripisuje jednoj navici
Dick Van Dyke, legendarni američki glumac i komičar koji je glumio u klasicima poput Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, 13. prosinca puni 100 godina. Omiljeni glumac svoju iznimnu dugovječnost pripisuje pozitivnom pogledu na život i činjenici da se nikada ne ljuti.
Iako dugovječnost, naravno, ovisi o mnogim čimbenicima – uključujući genetiku i stil života – u Van Dykeovim tvrdnjama ima istine.
Brojna istraživanja pokazala su da su niske razine stresa te održavanje pozitivnog i optimističnog stava povezani s duljim životnim vijekom, piše Science alert.
Primjerice, početkom 1930-ih istraživači su zamolili skupinu od 678 mladih časnih sestara – od kojih je većina imala oko 22 godine – da napišu autobiografiju prilikom ulaska u samostan.
Šest desetljeća kasnije, istraživači su analizirali njihove zapise i usporedili ih s dugoročnim zdravstvenim ishodima tih žena.
Otkrili su da su žene koje su u ranoj dobi izražavale više pozitivnih emocija (primjerice zahvalnost umjesto ogorčenosti) u prosjeku živjele deset godina dulje od onih čiji su zapisi bili negativnijeg tona.
Jedno britansko istraživanje također je pokazalo da su optimističnije osobe živjele između 11 i 15 posto dulje od svojih pesimističnijih vršnjaka.
Također, istraživanje iz 2022. godine, koje je obuhvatilo oko 160.000 žena različitih etničkih skupina, pokazalo je da su one koje su se izjasnile kao optimističnije imale veću vjerojatnost doživjeti devedesete godine života u usporedbi s pesimistima.
Jedno od mogućih objašnjenja tih rezultata povezano je s utjecajem koji ljutnja ima na srce.
Čini se da osobe s pozitivnijim ili optimističnijim pogledom na život bolje upravljaju ili kontroliraju svoju ljutnju. To je važno jer ljutnja može imati niz značajnih učinaka na tijelo.
Ljutnja potiče oslobađanje adrenalina i kortizola, glavnih hormona stresa u tijelu – osobito kod muškaraca. Čak i kratkotrajni ispadi ljutnje mogu dovesti do pogoršanja kardiovaskularnog zdravlja.
Dodatno opterećenje koje kronični stres i ljutnja stavljaju na kardiovaskularni sustav povezano je s povećanim rizikom od razvoja bolesti poput srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2.
Te bolesti čine otprilike 75 posto prijevremenih smrti. Iako stres i ljutnja nisu jedini uzroci tih bolesti, oni im u velikoj mjeri pridonose.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
