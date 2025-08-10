Oglas

A kriminalci idu u zatvor

Trump: Beskućnici se odmah moraju iseliti iz Washingtona

Hina
10. kol. 2025. 21:17
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je obećao da će protjerati beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok gradonačelnica Washingtona tvrdi da se grad ne suočava s porastom kriminala.

"Beskućnici se moraju iseliti, ODMAH. Dat ćemo vam smještaj, ali DALEKO od glavnog grada. Kriminalci, vi se ne morate seliti. Vas ćemo staviti u zatvor, gdje vam je i mjesto", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Bijela kuća odbila je objasniti koje će zakonske ovlasti Trump upotrijebiti za deložaciju ljudi iz Washingtona. Predsjednik, republikanac, u gradu kontrolira samo zemljišta i zgrade u saveznom vlasništvu.

Prema Community Partnershipu, organizaciji koja radi na smanjenju beskućništva u Washingtonu, svake noći u gradu s oko 700.000 stanovnika 3782 osobe doživljavaju beskućništvo.

Većina beskućnika nalazi se u hitnim skloništima ili prijelaznom smještaju. Oko 800 ih se smatra beskućnicima ili "na ulici", kažu iz organizacije.

Gradonačelnica Washingtona iz redova demokrata, Muriel Bowser, izjavila je u nedjelju da glavni grad "ne doživljava porast kriminala".

"Istina je da smo imali strašan porast kriminala 2023., ali ovo nije 2023.", rekla je Bowser u emisiji The Weekend na MSNBC-u. "Posljednje dvije godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najnižu razinu u 30 godina."

Bowser je u nedjelju istaknula predsjednikovu mogućnost da pozove Nacionalnu gardu ako želi, što je taktika kojom se administracija nedavno koristila u Los Angelesu nakon imigracijskih prosvjeda.

Teme
Beskućnici Donald Trump Washington

Oglas

