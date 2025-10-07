Odlazak legende: Od skromnog dječaka iz planinskog kraja do kralja narodne glazbe

Halid Bešlić, jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih pjevača narodne glazbe na Balkanu, rođen je 20. studenoga 1953. godine u selu Knežina kraj Sokoca. Njegov put od skromnog dječaka iz planinskog kraja do glazbene legende regije obilježen je talentom, upornošću i nevjerojatnim životnim pričama.
Oglas
Počeci u Sarajevu
Nakon odsluženja vojnog roka, Halid je došao u Sarajevo, gdje je počeo nastupati u lokalnim restoranima i kavanama. U to je vrijeme njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija brzo privukla pažnju publike, ali i glazbenih producenata. Prve snimke objavio je krajem sedamdesetih, a 1981. godine izdao je debitantski album “Sijedi starac”, kojim je započeo službenu karijeru.
Već nekoliko godina kasnije, pjesmama poput “Neću, neću dijamante”, “Budi uvijek sretna”, “Miljacka” i “Hej, zoro, ne svani”, Halid je osvojio srca publike diljem bivše Jugoslavije. Njegovi su koncerti redovito bili rasprodani, a mediji su ga nazivali “glasom naroda”.
Humanost i ratne godine
Tijekom rata u Bosni i Hercegovini, Halid Bešlić održao je više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe. Prikupljena sredstva koristio je za pomoć izbjeglicama i obiteljima pogođenima ratom. Taj ga je period obilježio i osobno — često je govorio kako su ga ti nastupi “držali na životu” i davali smisao njegovom glasu.
U ožujku 2009. godine Bešlić je doživio tešku prometnu nesreću u sarajevskom naselju Kobilja Glava. Zadobio je višestruke ozljede i izgubio desno oko, a liječnici su se danima borili za njegov život. Ipak, uz ogromnu volju i podršku obitelji, Halid se oporavio i već krajem iste godine vratio na scenu. Njegov povratnički koncert u Zagrebu bio je simboličan trijumf čovjeka koji nikada nije odustao.
Novi albumi i trajna popularnost
U poratnom razdoblju Halid je objavio niz uspješnih albuma, među kojima se ističu “Prvi poljubac” (2003.), “Halid 08” (2007.) i “Trebević” (2020.). Pjesma “Miljacka” postala je svojevrsni evergreen — nezaobilazna na svadbama, u kavanama i koncertnim dvoranama.
Osobni život i naslijeđe
Halid je od 1977. godine u braku sa suprugom Sejdom, s kojom ima sina Dinu. Poznat je po skromnosti i bliskosti s publikom. Rijetko govori o privatnom životu, ali je više puta istaknuo da su mu obitelj i vjera najveća snaga.
Danas Halid Bešlić nije samo glazbena zvijezda, već i simbol Bosne i Hercegovine — čovjek čije su pjesme postale dio kolektivnog sjećanja i tradicije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas