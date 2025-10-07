Odlazak legende: Od skromnog dječaka iz planinskog kraja do kralja narodne glazbe

U ožujku 2009. godine Bešlić je doživio tešku prometnu nesreću u sarajevskom naselju Kobilja Glava. Zadobio je višestruke ozljede i izgubio desno oko, a liječnici su se danima borili za njegov život. Ipak, uz ogromnu volju i podršku obitelji, Halid se oporavio i već krajem iste godine vratio na scenu. Njegov povratnički koncert u Zagrebu bio je simboličan trijumf čovjeka koji nikada nije odustao.