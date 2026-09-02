napustili Kaliforniju
Harry i Meghan otišli iz SAD-a i vratili se u Britaniju. Trump: Sretan sam zbog toga
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je "sretan" što su britanski princ Harry i njegova obitelj otišli iz SAD-a i vratili se u Britaniju.
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"Sretan sam zbog toga. Nisam baš neki obožavatelj", rekao je Trump u Bijeloj kući upitan o nedavnoj odluci Harryja i Meghan, vojvode i vojvotkinje od Sussexa, da nakon šest godina napuste Kaliforniju.
Obitelj je u Britaniju stigla krajem kolovoza. Par se 2020. odrekao kraljevskih dužnosti kada se preselio u SAD.
"Mislim da su se prema kraljevskoj obitelji odnosili s velikim nepoštovanjem. Nije mi se to svidjelo", rekao je Trump, spomenuvši svoje dobre odnose s preminulom kraljicom Elizabetom i njezinim nasljednikom kraljem Karlom.
Trump je posebno kritizirao Meghan. "Nije mi se sviđalo njezino ponašanje. Mislim da je pokazala strašno nepoštovanje".
"Da sam ja u kraljevskoj obitelji, ne bi ih primio natrag", istaknuo je američki predsjednik.
Harry je oženio Meghan Markle u dvorcu Windsor 2018. i očekivalo se da će njegov brak s bivšom glumicom, čija je majka crnkinja, pomoći britanskoj monarhiji da ojača.
No, ubrzo su se počele javljati napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske obitelji. Dvije godine kasnije, u ožujku 2020., objavili su da će se povući sa službenih dužnosti i preseliti u SAD. Smjestili su se u bogatom priobalnom mjestu Montecito blizu kalifornijskog grada Santa Barbara, a prema medijskim izvješćima, kuća sa 16 soba stajala ih je 14,7 milijuna dolara.
Četrdesetjednogodišnji Harry i 45-godišnja Meghan su u više navrata kritizirali kraljevsku obitelj i monarhiju u televizijskim intervjuima, Netflixovoj dokumentarnoj seriji te u Harryjevim memoarima "Rezerva".
U intervjuu koji je par 2021. dao Oprah Winfrey, Meghan je rekla da je član kraljevske obitelji, kojeg nije imenovala, pitao koliko bi tamna mogla biti koža njihova sina Archieja. Prijestolonasljednik William, Harryjev stariji brat, odgovorio je poričući da je britanska kraljevska obitelj rasistička.
Harry je osobito kritizirao svog oca kralja Karla i princa Williama, što je dovelo do potpunog raspada njihova odnosa.
Harry je također bio nezadovoljan činjenicom da je britanska vlada izmijenila njegovo osiguranje, tvrdeći da zbog toga ne može dovesti svoju djecu u Britaniju.
No, u rujnu se činilo da se odnos s kraljem popravlja kada su se otac i sin nakratko susreli prvi put u 20 mjeseci. Karlu je 2024. dijagnosticiran rak. Prošlog prosinca je na televiziji rekao da je "izvanredno dobro" reagirao na terapiju.
Harry i Meghan su sa svojom djecom prošlog mjeseca posjetili Britaniju pa je Karlo vidio svoju unučad prvi put od 2022. Međutim, premda je kralj pozdravio mogućnost da češće viđa vojvodu i vojvotkinju od Sussexa, prema izvješćima je tek u nedavno upoznat s planovima para da se vrati u zemlju.
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