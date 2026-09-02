Harry i Meghan otišli iz SAD-a i vratili se u Britaniju. Trump: Sretan sam zbog toga

No, ubrzo su se počele javljati napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske obitelji. Dvije godine kasnije, u ožujku 2020., objavili su da će se povući sa službenih dužnosti i preseliti u SAD. Smjestili su se u bogatom priobalnom mjestu Montecito blizu kalifornijskog grada Santa Barbara, a prema medijskim izvješćima, kuća sa 16 soba stajala ih je 14,7 milijuna dolara.