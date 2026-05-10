Ovo su dva najbolja ulja za kuhanje kod visokog kolesterola

Uobičajeno je misliti da je najbolja prehrana za zdravlje srca ona s malo masti ili bez masti, pa možda mislite da trebate izbjegavati kuhanje s uljem (što je prilično teško). No, kardiolozi kažu da pojam “mast” treba dobiti nijansiranije značenje.
Oglas
„Ideja da su sve masti loše velika je zabluda“, objašnjava dr. Patrick Kee, kardiolog. „Iako su ulja kalorična, njihov učinak na srce u potpunosti ovisi o sastavu masnih kiselina.“
Objašnjava da ulja bogata zasićenim mastima mogu povećati LDL („loš“) kolesterol. „Zasićene masti smanjuju broj receptora u jetri koji uklanjaju LDL iz krvi“, kaže dr. Kee. „Mononezasićene (MUFA) i polinezasićene (PUFA) masti zapravo snižavaju LDL kolesterol povećavajući broj tih receptora i poboljšavajući ukupni omjer kolesterola.“
Stoga ima smisla da želite pronaći ulje za kuhanje koje pomaže poboljšati razinu kolesterola, osobito ako trenutno koristite ono koje sadrži puno zasićenih masti.
„Ulja za kuhanje mogu izravno utjecati na omjer dobrog i lošeg kolesterola, a također mogu dodati korisne masne kiseline poput omega-3, koje dodatno poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje“, objašnjava dr. Srihari S. Naidu, kardiolog i profesor medicine na New York Medical Collegeu. „Dakle, odabir pravog ulja može biti potpuni pogodak.“
Dr. Naidu kaže da je korisno imati osnovno znanje o uljima za kolesterol čak i kada jedete vani. „Nemojte se ustručavati pitati koje ulje koriste za pripremu jela“, savjetuje.
Ali koja ulja za kuhanje dobivaju preporuku kardiologa? Parade.com je razgovarao s trojicom stručnjaka i svi se slažu da su maslinovo ulje i ulje avokada za visok kolesterol.
„Maslinovo ulje, osobito kada se koristi umjesto zasićenih masti u kuhanju, može sniziti loš LDL kolesterol, povećati dobar HDL kolesterol i smanjiti oksidaciju LDL-a, za koju se zna da uzrokuje nakupljanje plaka u arterijama“, objašnjava dr. Cheng-Han Chen, kardiolog.
Dr. Chen napominje da ulje avokada ima sličan sastav i učinak na kolesterol. „Poput maslinovog ulja, ulje avokada može sniziti loš LDL kolesterol, povećati dobar HDL kolesterol i smanjiti oksidirani LDL“, kaže.
Dr. Naidu ističe da maslinovo ulje zaslužuje svoju zlatnu reputaciju. „Maslinovo ulje jedno je od najboljih ulja, posebno ekstra djevičansko maslinovo ulje koje nije prerađeno“, kaže. „Ovo ulje sadrži najveću količinu zdravih mononezasićenih masti.“ Te mononezasićene masti pomažu u snižavanju lošeg (LDL) kolesterola, smanjujući rizik od nakupljanja plaka u arterijama i srčanog udara.
Također ističe da sadrži vitamine A, D, E i K te antioksidanse poput polifenola, koji mogu podržati opće zdravlje. „Rafinirano — nedjevičansko — maslinovo ulje gubi dio svojih antioksidativnih svojstava, pa je najbolje držati se EVOO (ekstra djevičanskog maslinovog ulja)“, kaže za Parade.
Općenito, dr. Naidu navodi da ljudi mogu konzumirati 1 do 2 žlice maslinovog ulja dnevno, a čak su i do 4 žlice u redu. „To je dobro bez obzira imate li visok rizik od srčanih bolesti ili ne, jer koristi nadilaze kolesterol i mogu smanjiti rizik od raka i demencije, uključujući Alzheimerovu bolest“, objašnjava.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas