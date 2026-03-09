Incident u Beverly Hillsu: Žena pucala na kuću Rihanne

Žena je u nedjelju ispalila brojne hitce u kuću pop glazbene zvijezde Rihanne u Beverly Hillsu, a jedan metak je prošao kroz zid kuće, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.
Los Angeles Times i NBC4 su citirajući glasnogovornika policije Los Angelesa izvijestili da je policija u nedjelju reagirala na pucnjavu koja se dogodila u 13,21 sati po lokalnom vremenu (20:21 GMT) i uhitila 30-godišnju ženu koja je za to osumnjičena.
Policija Los Angelesa i predstavnik Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.
Rihanna je bila kod kuće, ali nisu prijavljene ozljede, javlja Los Angeles Times, pozivajući se na izvor. Novine su citirale policijsku radio komunikaciju koja je navela da je "otprilike 10 hitaca" ispaljeno iz vozila s druge strane ulice od ulaza u imanje.
