Oglas

nema ozlijeđenih

Incident u Beverly Hillsu: Žena pucala na kuću Rihanne

author
Hina
|
09. ožu. 2026. 07:33
Rihanna
VALERIE MACON / AFP

Žena je u nedjelju ispalila brojne hitce u kuću pop glazbene zvijezde Rihanne u Beverly Hillsu, a jedan metak je prošao kroz zid kuće, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.

Oglas

Los Angeles Times i NBC4 su citirajući glasnogovornika policije Los Angelesa izvijestili da je policija u nedjelju reagirala na pucnjavu koja se dogodila u 13,21 sati po lokalnom vremenu  (20:21 GMT)  i uhitila 30-godišnju ženu koja je za to osumnjičena. 

Policija Los Angelesa i predstavnik Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Rihanna je bila kod kuće, ali nisu prijavljene ozljede, javlja Los Angeles Times, pozivajući se na izvor. Novine su citirale policijsku radio komunikaciju koja je navela da je "otprilike 10 hitaca" ispaljeno iz vozila s druge strane ulice od ulaza u imanje.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Rihanna

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ