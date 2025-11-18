Lenny Kravitz vraća se u pulsku Arenu

Smatran jednim od najznačajnijih rock glazbenika našeg vremena, Lenny Kravitz je tijekom više od tri desetljeća duge karijere nadišao žanrove, stil, rasu i klase. Nadahnut soulom, rockom i funkom šezdesetih i sedamdesetih, ovaj tekstopisac, producent i multiinstrumentalist osvojio je četiri Grammy agrade i izdao 12 albuma s više od 50 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta.