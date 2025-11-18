Lenny Kravitz vraća se u pulsku Arenu

Četverostruki dobitnik nagrade Grammy, tekstopisac, producent, multiinstrumentalist i glazbena ikona Lenny Kravitz u sklopu nove turneje “Lenny Kravitz Live 2026” vratit će se u pulsku Arenu 14. srpnja 2026. godine, objavili su organizatori koncerta NuCoast i Live Nation.
Nakon što je u srpnju 2024. priredio nezaboravan spektakl u pulskoj Areni, ostavljajući publiku željnu ovakvih glazbenih trenutaka, Kravitz je potvrdio svoj povratak na isto mjesto.
Za vrijeme iznimno uspješne turneje “Blue Electric Light Tour 2025” Kravitz je rasprodao dvorane diljem Europe, Južne Amerike i Australije te održao rezidenciju u Las Vegasu te nastavlja ono što je Billboard proglasio “Lennaissanceom”, razdobljem njegovog globalnog uzleta i kreativnog povratka.
Dvanaesti studijski album “Blue Electric Light” objavio je u svibnju 2025., a kritika ga je jednoglasno pohvalila. Associated Press opisao je album kao “veličanstven, najbolji Kravitzov rad poslijednjih godina”, dok je NPR album opisao kao “kaleidoskop uzdignutog rocka, psihodeličnog funka, nježnog soula i još mnogo toga”.
U istom je razdoblju Kravitz primio i niz priznanja - zvijezdu na hollywoodskom Walk of Fameu 2025., nagradu “Music Icon Award” na “People’s Choice Awardsu”, nagradu “Best Rock” na “Video Music Awardsu” te prestižnu CFDA-ovu nagradu “Fashion Icon Award” u 2024.
Smatran jednim od najznačajnijih rock glazbenika našeg vremena, Lenny Kravitz je tijekom više od tri desetljeća duge karijere nadišao žanrove, stil, rasu i klase. Nadahnut soulom, rockom i funkom šezdesetih i sedamdesetih, ovaj tekstopisac, producent i multiinstrumentalist osvojio je četiri Grammy agrade i izdao 12 albuma s više od 50 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta.
