Uz njega moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti: Da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju; da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (320,44 eura); da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi; da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.