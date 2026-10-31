Umro Mišo Kovač

Slijedila su dva desetljeća vrhunca: "Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim", "Ostala si uvijek ista", "Ako me ostaviš", "Sutra mi sude", "Odavno više ne plačem zbog tebe", "Ti si pjesma moje duše". Pet puta je proglašen pjevačem godine, a 1989. i osobom godine u Jugoslaviji. Glumio je i na filmu - 1972. uz Radu Šerbedžiju u "Poslijepodnevu jednog fazana".