UOČI GLASANJA
Miloš: Ako čekamo da Njemačka prizna Palestinu, istaknut ću da je i Slovenija mala
Saborska zastupnica iz redova Možemo, Jelena Miloš, gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Uoči glasanja o Palestini rekla je zašto je ono, iako simboličan, politički nužan čin koji za zadaću ima zaustavljanje genocida
Glasanje = moralno pitanje
"Teško mi je predvidjeti kakav će biti ishod glasanja jer ovo nije uže stranačko pitanje, već moralno pitanje. Već dvije godine gledamo genocid koji se događa u Gazi - ubijanje civila, stradanje djece. Građani su uistinu ljudi na svoju Vladu čekajući da nešto poduzme", započela je Jelena Miloš.
Podsjeća da u dvije godine nismo imalu "niti jednu ozbiljnu sankciju" Izraela - ni od strane Hrvatske, ali ni Europske unije. No, svakako je svijetla točka najnoviji val priznanja kojem su se priključile Velika Britanija, Kanada, Španjolska, Francuska i Slovenija.
"To nipošto nije nagrada Hamasu, suprotno onome što govori ministar Grlić Radman. Mi smo osudili puno puta Hamas, no Palestinci imaju pravo na svoju državu", ističe zastupnica.
Odgovornost je na svim zastupnicima
"Sad se vidi da je to samo jedan spin koji ih neće lišiti odgovornosti. Moramo zaustaviti tu humanitarnu katastrofu koju danas gledamo u Gazi. Svi imamo odgovornost, stoga bih apelirala na sve zasutpnike da podrže naš prijedlog, koji iako je simboličan, uistinu važan, govori i pojašnjava.
"S jedne strane, zato što ubijanje civila i djece nikako ne mogu biti prihvatljivi, a s druge - da napokon kažemo da Palestinci imaju pravo na svoju državu", rekla i podsjeća koliko je i Hrvatskoj u devedestima značilo međunarodno priznanje.
Koliko je realno dvodržavno rješenje s trenutačnom konstelacijom izraelske vlade na čelu s Netanyahuom?
"Međunarodni pritisak na izraelsku vladu da zaustavi stradanje je prije svega razlog priznanja. Drugo je - to je korak u smjeru mira i jedini održivi put prema miru. Ako smo zaista za rješenje dvije države - zašto priznajemo samo jednu?
Građani preuzimaju
Španjolska i Italija poslale su međunarodnu mornaricu kako bi štitile humanitarnu flotillu. Španjolski ministar vanjskih poslova u petak je naglasio da je međunarodno pravo slobodna plovidba međunarodnim vodama.
Kapetanica jednog od 50 brodova koji nastoje dostaviti humanitarnu pomoć opkoljenoj Gazi je i hrvatska pravnica Morana Miljanović koja je u četvrtak pozvala Vladu na zaštitu. Podsjećamo da je flotilla bila meta najmanje 11 napada dronova.
"Oni su prije svega tamo jer Izrael blokira humanitarnu pomoć. Djeca se izgladnjuju mjesecima, što gledamo mjesecima. Ljudi su htjeli nešto napraviti jer njihove vlade baš ništa ne poduzimaju", govori pa nastavlja:
"To su ljudi koji riskiraju svoje živote danas da bi se borili za ono za što njihove vlade nisu u stanju ili se boje, a to je - da pod svaku cijenu očuvaju međunarodno pravo, poredak i humanitarno pravo", ističe.
Ističe da bi države trebale javno stati iza ove hrabre inicijative.
O stavu Vlade
Više od polovice građana po anketi žele da Hrvatska prizna Palestinu.
"Ja sam signal građana, ali osjeti se i kroz sve komentare građana, kroz frustraciju. Oni žele da mi nešto učinimo", govori i dodaje da to možda u ovom trenutku neće zaustaviti stradanja, ali je važan politički čin.
Komentirajući stav Vlade, kaže: "Teško mi je to razumjeti. To je koordinirani međunarodni pritisak u kojem Hrvatska ne želi sudjelovati. Ako je stvar u tome da čekamo priznanje Njemačke, istaknut ću samo da je i Slovenija mala"
Razočaranje institucijama
Osvrnula se i na vijest da je 500 zaposlenika talijanskog ministarstva vanjskog poslova poslalo apel ministru Tajaniju.
"To je dokaz ljutnje, frustracije i razočaranje građana u institucije. Mislim da se ljudi boje za sigurnost i svijet koji danas gledamo je svijet bez pravila u kojem nitko od nas nije siguran. Ljudi se pitaju kako je moguće da netko bombardira škole, bolnice, civilnu infrastrukturu, djecu - nekažnjeno", govori pa nastavlja:
"Postoje pravila ratovanja, ovo nije to. Ljudi žele da dignemo glas protiv genocida kojeg gledamo. Svijet je razjedinjeniji i nesigurniji nego u dugo vremena i oni traže da se tome - aktivno odupremo", zaključuje Jelena Miloš.
