PROŠAO ROK ZA PRIJAVU
Brojne zemlje se povlače s Eurosonga 2026.: Ovo je glavni razlog
Jučer je istekao rok za prijavu za sudjelovanje na Euroviziji 2026., a pojedine zemlje već najavljuju da će odustati od natjecanja.
I dalje je glavna tema sudjelovanje Izraela, zbog čega su mišljenja zemalja sudionica podijeljena. Europska radiodifuzna unija (EBU) trenutačno se konzultira s emiterima o ovom pitanju, a odluka o tome hoće li se Izrael natjecati sljedeće godine ili ne na Euroviziji 2026. očekuje se na sastanku Glavne skupštine u prosincu.
Nekoliko zemalja, uključujući Sloveniju, Irsku i Nizozemsku, rano su se oglasile i javno otkrile svoj stav. Predstavnici ovih zemalja potvrdili su da će se povući s Eurovizije 2026. ako Izrael bude sudjelovao. Dužnosnici Islanda i Španjolske sugerirali su da bi vjerojatno mogli slijediti taj primjer, pišenova.rs.
Kako su ocijenili, sudjelovanje zajedno s Izraelom za njih bi bilo "nesavjesno“.
