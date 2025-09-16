Oglas

PROŠAO ROK ZA PRIJAVU

Brojne zemlje se povlače s Eurosonga 2026.: Ovo je glavni razlog

author
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 13:03
eurosong, eurovizija, AFP
Fabrice COFFRINI / AFP

Jučer je istekao rok za prijavu za sudjelovanje na Euroviziji 2026., a pojedine zemlje već najavljuju da će odustati od natjecanja.

I dalje je glavna tema sudjelovanje Izraela, zbog čega su mišljenja zemalja sudionica podijeljena. Europska radiodifuzna unija (EBU) trenutačno se konzultira s emiterima o ovom pitanju, a odluka o tome hoće li se Izrael natjecati sljedeće godine ili ne na Euroviziji 2026. očekuje se na sastanku Glavne skupštine u prosincu.

Nekoliko zemalja, uključujući Sloveniju, Irsku i Nizozemsku, rano su se oglasile i javno otkrile svoj stav. Predstavnici ovih zemalja potvrdili su da će se povući s Eurovizije 2026. ako Izrael bude sudjelovao. Dužnosnici Islanda i Španjolske sugerirali su da bi vjerojatno mogli slijediti taj primjer, pišenova.rs.

Kako su ocijenili, sudjelovanje zajedno s Izraelom za njih bi bilo "nesavjesno“.

Teme
Eurosong Eurosong 2026.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

