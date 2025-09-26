Komšić u UN-u optužio Hrvatsku: "Mogu li se presude međunarodnih sudova kupiti?"

Utvrđeno je međutim kako se on ranije izjašnjavao kao Hrvat na temelju čega je ranije biran u Gradsku skupštinu u Sarajevu, te da posjeduje hrvatsko državljanstvo.

Komšić se međutim nije zaustavio na tvrdnjama o upletenost Hrvatske i ESLJP-a nego je nastavio da je u 'obaranju presude' aktivno sudjelovao i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Komšić je naveo da je Schmidt uložio 'enormna financijska sredstva iz nepoznatih izvora' u obaranje te presude.