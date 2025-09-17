Europski kulturni otpor
Kriza s Eurosongom zbog Izraela: "Ovo je situacija bez presedana"
Europski kulturni otpor prema Izraelu pojačava se.
Natjecanje za Pjesmu Eurovizije suočava se s "egzistencijalnom" krizom jer sve veći broj zemalja prijeti bojkotom izdanja 2026. ako Izraelu bude dopušteno sudjelovanje, piše Politico.
U posljednjim je tjednima Europu zahvatio intenzivniji kulturni otpor Izraelu zbog njegova rata u Gazi: španjolski premijer poziva na zabranu nastupa izraelskim sportašima na međunarodnim natjecanjima, belgijski festival isključuje izraelskog dirigenta, a raste broj država koje traže izbacivanje Izraela iz vodećeg glazbenog natjecanja.
Europa se bori s pitanjem jesu li kulturne zabrane izraelskim umjetnicima i sportašima legitimne sankcije. Dok neke vlade EU-a to predstavljaju kao razmjeran odgovor na rat u Gazi, druge europske administracije, izraelski dužnosnici i židovske skupine tvrde da takve mjere riskiraju prelazak u antisemitizam.
Iako je Eurosong zakazan tek za svibanj u Beču, samoproglašeno “nepolitičko” natjecanje - kojim upravlja Europska radiotelevizijska unija (EBU), savez javnih medija sa 113 članica u 56 zemalja - već sada izgleda da će ponovno biti zasjenjeno kontroverzama oko sudjelovanja Izraela.
Priopćenje direktora Eurosonga
U priopćenju direktor Eurosonga Martin Green rekao je da se organizacija “još uvijek konzultira” s članicama EBU-a o tome kako “upravljati sudjelovanjem i geopolitičkim napetostima oko natjecanja za pjesmu Eurovizije”. “Razumijemo zabrinutosti i duboka uvjerenja oko sukoba na Bliskom istoku”, rekao je.
“Bilo je dosta političkih trenutaka, a ono s čime se EBU uistinu ponekad borio jest dosljednost u provedbi pravila”, rekao je Paul Jordan, dugogodišnji komentator Eurosonga koji se naziva i dr. Eurovision, nakon što je o natjecanju napisao doktorat.
“No trenutačna situacija je bez presedana. Prvi je put da imate skupinu zemalja koje kažu da neće sudjelovati zbog druge zemlje … Mislim da je to vjerojatno najozbiljniji izazov s kojim se Eurosong suočio”, upozorio je.
"Politički instrument"
Španjolska je u utorak postala najnovija zemlja koja se pridružila pobuni, budući da je većina članova upravnog odbora državne radiotelevizije RTVE glasala za povlačenje iz idućeg izdanja Eurosonga ako Izraelu bude dopušteno sudjelovanje.
Prijetnja španjolskim bojkotom najnoviji je čin u eskalirajućem sukobu između Madrida i Izraela, budući da se premijer Pedro Sánchez i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar sukobljavaju oko sankcija, embarga na oružje i pro-palestinskih prosvjeda na prestižnoj biciklističkoj utrci.
Taj potez - donesen istog jutra kad je komisija Ujedinjenih naroda zaključila da Izrael čini genocid u Gazi - trebao bi izazvati krizu unutar EBU-a jer je Španjolska jedan od pet najvećih financijskih doprinositelja udruzi javnih radiotelevizija, status koji joj automatski jamči mjesto u finalu Eurosonga.
Ako Izraelu bude dopušteno sudjelovanje na 70. izdanju natjecanja sljedeće godine, Španjolska će propustiti finale prvi put od svog debija 1961.
Izraelska javna radiotelevizija KAN poručila je da se zemlja priprema sudjelovati u svibnju te da je “pedantna u potpunom poštivanju pravila natjecanja i da će tako nastaviti”.
Izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar rekao je da su prijetnje povlačenjem iz niza zemalja “sramotan i licemjeran potez koji je u suprotnosti s vrijednostima natjecanja i duhom povezivanja na kojem ono počiva”.
