Otkriveno koji je najstrašniji horor film svih vremena. Naslov iz 2026. oborio rekord otkucaja srca

Ilustracija: Ana Karotkaya Photography/Pexels

Koji horor film najviše plaši gledatelje? Istraživači su odgovor pokušali pronaći mjerenjem otkucaja srca tijekom gledanja filmova. Na vrhu ljestvice već četiri godine nalazi se isti naslov, no jedan film iz 2026. srušio je rekord po najvišem zabilježenom pulsu.

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Bliži se Noć vještica, a ljubitelji horora već traže filmove uz koje će se dobro prestrašiti. Ako je suditi prema znanstvenom istraživanju koje prati reakcije gledatelja, postoje naslovi koji izazivaju osobito snažne fiziološke reakcije.

Projekt Science of Scare već sedmu godinu zaredom proučava koliko su horor filmovi zastrašujući. U istraživanju sudjeluju stotine dobrovoljaca koji tijekom gledanja filmova nose uređaje za praćenje otkucaja srca.

Istraživači pritom ne prate samo puls nego i varijabilnost srčanog ritma, odnosno promjene u vremenskim razmacima između pojedinih otkucaja. Na temelju tih podataka izračunavaju takozvani Scare Score, ocjenu koja služi za rangiranje filmova prema tome koliko snažno djeluju na gledatelje, piše Euronews.

Film Sinister i dalje je na vrhu

Prema rezultatima istraživanja, prvo mjesto i dalje drži nadnaravni horor Sinister iz 2012. godine, redatelja Scotta Derricksona.

Tijekom gledanja tog filma prosječni puls gledatelja porastao je za 34 posto – sa 64 na 86 otkucaja u minuti. U najstrašnijem trenutku dosegnuo je čak 131 otkucaj u minuti.

Kombinacija iznenadnih zastrašujućih scena i nelagode koja se postupno pojačava donijela je filmu impresivnih 96 od mogućih 100 bodova.

Međutim, ovogodišnje istraživanje donijelo je i novi rekord. Film Resident Evil, redatelja Zacha Creggera, iz 2026. godine zabilježio je vrhunac pulsa od čak 134 otkucaja u minuti. Time je nadmašio dosadašnji rekord za najizraženiju reakciju na takozvani jump scare – iznenadnu scenu koja gledatelja preplaši naglim zvukom ili pojavom.

Ipak, to nije bilo dovoljno da preuzme prvo mjesto na ukupnoj ljestvici najstrašnijih filmova.

Ovo je 20 najstrašnijih horora prema istraživanju

Prema rezultatima projekta Science of Scare, popis 20 najstrašnijih horor filmova izgleda ovako:

Sinister (2012.) Host (2020.) Skinamarink (2022.) Insidious (2010.) The Conjuring (2013.) Hereditary (2018.) Smile 2 (2024.) Smile (2022.) The Exorcism of Emily Rose (2005.) Talk to Me (2022.) Hell House LLC (2015.) The Conjuring 2 (2016.) It Follows (2014.) The Dark and the Wicked (2020.) The Descent (2005.) Paranormal Activity (2007.) The Babadook (2014.) A Quiet Place Part II (2020.) The Autopsy of Jane Doe (2016.) Insidious: Chapter 2 (2013.)

Ovogodišnje istraživanje uključilo je 15 novih kandidata, među kojima su se istaknuli filmovi Obsession i Backrooms. Ipak, nijedan od njih nije se uspio probiti među 20 najbolje plasiranih.

Najstrašnijim novim filmom iz 2026. godine proglašen je Undertone, horor s paranormalnom tematikom koji se u ukupnom poretku smjestio na 33. mjesto.

Znači li ubrzan puls da je film uistinu strašan?

Rezultati istraživanja uglavnom pogoduju modernim hororima koji se oslanjaju na nagle zvukove, iznenadne pojave i druge trikove kojima se publiku nastoji preplašiti.

Takav pristup ima smisla s obzirom na to da se istraživanje temelji na mjerenju srčanog ritma. Ipak, ljubitelji horora upozoravaju da iznenadni šokovi nisu nužno isto što i istinski zastrašujuća atmosfera.

Film može izazvati kratkotrajan nalet adrenalina, a da pritom ne ostavi dugotrajan osjećaj nelagode. Neki gledatelji zato više cijene horore koji strah grade postupno, stvaraju napetost i ostaju u mislima dugo nakon završetka filma.

Ubrzan puls tako može biti koristan pokazatelj intenziteta reakcije publike, ali ne mora nužno značiti da je neki film subjektivno najstrašniji.

Ipak, istraživanje bi moglo potaknuti gledatelje da otkriju i neke manje razvikane naslove, poput filma The Autopsy of Jane Doe, koji se našao među 20 najbolje plasiranih.