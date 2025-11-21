"Pronicljiva i mračno duhovita": Nova serija kreatora Breaking Bada obara rekorde

Godine neviđene tajnovitosti, teško objašnjiva premisa i naslov koji mnogi moraju potražiti u rječniku nisu spriječili Pluribus da postane najgledanija Apple TV dramska serija svih vremena.
Prema podacima streamera, nova serija autora Breaking Bada Vincea Gilligana oborila je rekord koji je ranije držala druga sezona Severancea, postavši najveće globalno lansiranje dramske serije na Apple TV-u u više od 100 teritorija, uključujući SAD, UK, Kanadu, Brazil, Australiju, Njemačku, Meksiko, Indiju i Francusku, piše Deadline.
U SAD-u je ovaj vrhunac gledanosti potvrdio i Nielsen, mjerivši broj minuta gledanja originalnih dramskih epizoda tijekom premijernog vikenda. Pluribus, u kojem glumi Rhea Seehorn, debitirao je s dvije epizode u petak, 7. studenog.
Iako službeni Nielsenovi podaci stižu tek za nekoliko tjedana, Luminate je ranije ovog tjedna izvijestio da je Pluribus prikupio 6,4 milijuna sati gledanja za prve dvije epizode tijekom prvih sedam dana prikazivanja u SAD-u — impresivan rezultat koji je seriju smjestio na četvrto mjesto tjedna, iza naslova koji su imali znatno više dostupnih epizoda.
Postoje i anegdotalni dokazi, među njima i izvješća da se Apple TV aplikacija rušila zbog velike potražnje nakon što su prve dvije epizode Pluribusa objavljene na platformi.
"Poticajnu, pronicljiva i mračno duhovita serija"
“Rijetko je držati u tajnosti seriju koju toliko volimo bilo toliko zabavno ili toliko ispunjavajuće kao što je bilo s Pluribusom,” rekao je Matt Cherniss, voditelj programskog odjela Apple TV-a. “Vinceova zapanjujuće inventivna premisa oduševila nas je od trenutka kad smo je pročitali, a svjedočiti briljantnosti kojom je ovu seriju doveo do života zaista je izvanredno. Pravo je uzbuđenje gledati kako se publika širom svijeta ‘navlači’ na ovu poticajnu, pronicljivu i mračno duhovitu seriju, ukorijenjenu u ljudskosti, uz izvanrednu glumačku postavu predvođenu talentiranom Rheom Seehorn. Ne možemo dočekati da gledatelji još dublje zarone u misterij.”
U nadmetanju za prava, Apple TV je 2022. godine osigurao Pluribus uz narudžbu dviju sezona. Ovaj žanrovski hibrid znanstvene fantastike prati najnesretniju osobu na Zemlji, Carol Sturku (Seehorn), koja mora spasiti svijet — od sreće. U seriji također glume Karolina Wydra i Carlos-Manuel Vesga, a gostuju Miriam Shor i Samba Schutte.
Pluribus producira Sony Pictures Television, a izvršni producenti su Gilligan, Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski i Jeff Frost. Jenn Carroll i Trina Siopy služe kao koizvršne producentice.
