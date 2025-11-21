"Pronicljiva i mračno duhovita": Nova serija kreatora Breaking Bada obara rekorde

“Rijetko je držati u tajnosti seriju koju toliko volimo bilo toliko zabavno ili toliko ispunjavajuće kao što je bilo s Pluribusom,” rekao je Matt Cherniss, voditelj programskog odjela Apple TV-a. “Vinceova zapanjujuće inventivna premisa oduševila nas je od trenutka kad smo je pročitali, a svjedočiti briljantnosti kojom je ovu seriju doveo do života zaista je izvanredno. Pravo je uzbuđenje gledati kako se publika širom svijeta ‘navlači’ na ovu poticajnu, pronicljivu i mračno duhovitu seriju, ukorijenjenu u ljudskosti, uz izvanrednu glumačku postavu predvođenu talentiranom Rheom Seehorn. Ne možemo dočekati da gledatelji još dublje zarone u misterij.”