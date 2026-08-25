Tragedija na Dinaric Rallyju u Hrvatskoj: Poginuo Austrijanac, otkazan brzinski ispit

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna osoba poginula je tijekom Dinaric Rallyja, višednevnog terenskog natjecanja koje se od 22. do 28. kolovoza održava u Hrvatskoj. Iz policije je potvrđeno da se nesreća dogodila na području Ličko-senjske županije, a poginuo je državljanin Austrije.

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Okolnosti tragedije zasad nisu poznate, a policija provodi očevid. Organizatori su nakon nesreće objavili da je otkazan drugi brzinski ispit (SS2).

"Dodatne informacije objavit ćemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela", priopćili su organizatori.

Identitet poginulog zasad nije objavljen, a više pojedinosti očekuje se nakon završetka policijskog očevida i službenog očitovanja organizatora.

Što je Dinaric Rally?

Dinaric Rally 2026. počeo je u subotu svečanim otvorenjem na Kninskoj tvrđavi. Nakon nedjeljnog prologa, glavne etape voze se od ponedjeljka do petka, a završetak natjecanja i dodjela nagrada predviđeni su za 28. kolovoza, piše Net.hr.

Riječ je o višednevnom rally-raid natjecanju, koje se zbog zahtjevnih terena i dugih etapa često naziva "hrvatskim Dakarom". Natjecatelji na motociklima, quadovima i SSV vozilima prelaze više od 1500 kilometara, a ovogodišnja ruta obuhvaća etape Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj.

Za razliku od klasičnog relija, rally raid uključuje vrlo duge dnevne etape tijekom kojih su, osim brzine, ključni navigacija prema roadbooku, fizička izdržljivost i pouzdanost vozila. Sudionici se prate GPS uređajima, a duž rute raspoređeni su medicinski i spasilački timovi.