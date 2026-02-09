Severina: Najbolja zastava je ona pod koju svi stanemo

Nakon dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu, na kojem je nastupio i Marko Perković Thompson, Severina se oglasila na Instagramu porukom u kojoj je progovorila o domoljublju, zajedništvu i glazbi.
"Domoljublje je kad svi pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih"
„Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima – kod mene svi stanu u isti refren.
Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", napisala je na Instagramu.
