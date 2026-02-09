Oglas

na otvorenju 200. fašnika

Severina: Najbolja zastava je ona pod koju svi stanemo

N1 Info
09. velj. 2026. 08:37
06.02.2026. Samobor - Na otvorenju 200. fasnika u Samoboru nastupila je Severina. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Nakon dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu, na kojem je nastupio i Marko Perković Thompson, Severina se oglasila na Instagramu porukom u kojoj je progovorila o domoljublju, zajedništvu i glazbi.

"Domoljublje je kad svi pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih"

„Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima – kod mene svi stanu u isti refren.

Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", napisala je na Instagramu.

Teme
domoljublje doček rukometaša marko perković thompson nacionalizam severina

