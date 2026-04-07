VIDEO / Omiljeni namaz postao zvijezda misije Artemis II: "Ovo je ultimativna svemirska reklama"

Cijeli je svijet gledao kako posada NASA-ine povijesne misije Artemis II putuje najdalje od Zemlje u povijesti. Četvero astronauta doseglo je maksimalnu udaljenost od 252 752 milje dok je njihova svemirska letjelica Orion jurila oko Mjeseca. U ovom značajnom događaju sudjelovala je i usamljena staklenka Nutelle, koja se mogla vidjeti kako lebdi u kabini oko četiri minute prije nego što je oborila rekord koji je prethodno postavila NASA-ina misija Apollo 13 1970. godine.

"Nutella je upravo oborila svjetski rekord leteći tako daleko od Zemlje kao nitko prije", napisao je jedan korisnik X-a.

Drugi su istaknuli ogromnu i moguće besplatnu reklamu koju je talijanski proizvođač Nutelle Ferrero dobio od NASA-ine misije. "Nutella je upravo dobila ultimativnu svemirsku reklamu koju je osigurala posada Artemisa 2", napisao je drugi korisnik.

Bilo je i onih koji su optužili NASA-u da je inscenirala kratko pojavljivanje omiljenog namaza, nazvavši to "plasmanom proizvoda".

Nutella just hit a world record flying as far away from Earth as nobody else did before 👩🏼‍🚀🌓 pic.twitter.com/046pkMYezH — Tobi Mülhauser 🍕 (@iamtobi) April 6, 2026

No, NASA je demantirala tu glasinu, a glasnogovornica agencije Bethany Stevens izjavila je za Futurism da "NASA ne bira obroke ili hranu za posadu u suradnji s partnerskim brendovima".

"Ovo nije bilo plasiranje proizvoda", dodala je.

Osim namaza od lješnjaka, na jelovniku astronauta su i makaroni sa sirom, goveđa prsa, gratinirana brokula i kajgana među mnogim drugim jelima, a ponijeli su i velike količine ljutog umaka, 43 kapsule kave i čak 58 tortilja, navodi se u izvještaju časopisa Scientific American.