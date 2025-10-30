KRUŽI DRUŠTVENIM MREŽAMA
Srbin komunalnom redaru ostavio "posebnu poruku" na automobilu, a dodao je i pečat
Poruka koju je u Srbiji jedan vozač ostavio komunalnim redarima na automobilu, zajedno s pečatom, privukla je pažnju na društvenim mrežama.
Pronalaženje parkirnog mjesta postaje sve veći izazov gotovo u svim urbanim sredinama, naročito ako želite parkirati što bliže svom odredištu.
Zbog uobičajenog kroničnog nedostatka parkirnih prostora, ali i (priznajmo) lijenosti, vozači često svoja vozila ostavljaju i na mjestima gdje to nije dozvoljeno — u nadi da ih komunalne službe neće primijetiti i da njihovo vozilo neće odvući pauk.
Kako bi spriječio takav scenarij, jedan se vozač iz Srbije odlučio zaposlenima službe za odvoz nepropisno parkiranih vozila ostaviti poruku.
Na prilično velikom papiru otisnuo je poruku upućenu djelatnicima parking servisa:
„Auto je miniran“, napisao je velikim slovima, a ispod dodao upozorenje da će ga odvesti na vlastitu odgovornost te na kraju stavio i pečat, kako bi poruka izgledala pravno važeće.
Upozorenje je, naravno, privuklo pažnju prolaznika, a njegova je fotografija brzo počela kružiti društvenim mrežama.
Iako je vrlo vjerojatno riječ samo o šali, nije poznato je li to doista tako, kao ni to kako su reagirali radnici parking servisa ako su automobil doista pronašli.
Na društvenim mrežama mogu se naći i druge slične fotografije, što pokazuje da „fora“ nije sasvim nova.
No, ostaje pitanje — je li učinkovita i ne može li vozaču donijeti još više problema.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
