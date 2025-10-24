Studija otkriva iznenađujuću dob u kojoj vaš mozak dostiže svoj vrhunac

Ilustracija / Unsplash

Naša fizička snaga, elastičnost kože i plodnost možda dosežu vrhunac dok smo mladi, ali novo istraživanje otkriva da su najbolje godine za naš mozak zapravo mnogo kasnije u životu – između 55. i 60. godine.

Studija objavljena u časopisu Intelligence analizirala je podatke koji su mjerili dob i sposobnosti poput rasuđivanja, pamćenja, brzine obrade informacija, znanja i emocionalne inteligencije, prenosi Klix.

„Za mnoge od nas, ukupno psihološko funkcioniranje zapravo doseže vrhunac između 55. i 60. godine života“, napisao je u časopisu The Conversation autor studije Gilles E. Gignac, izvanredni profesor psihologije na Sveučilištu Zapadne Australije.

Kognitivne sposobnosti ne počinju značajnije opadati sve do oko 65. godine, a pad postaje izraženiji tek nakon 75. godine.

Osobine ličnosti i moralno rasuđivanje

Tim se također usredotočio na pet ključnih osobina ličnosti:

ekstrovertnost,



emocionalnu stabilnost,



savjesnost,



otvorenost prema iskustvima



i ugodnost (prijatnost).

Otkrili su da mnoge od tih osobina dosežu svoj maksimum u kasnijem životnom dobu – primjerice, savjesnost dostiže vrhunac oko 65. godine, dok emocionalna stabilnost svoj vrhunac postiže oko 75. godine.

Također je utvrđeno da se moralno rasuđivanje poboljšava s godinama, dok se sposobnost odupiranja kognitivnim pristranostima može nastaviti razvijati i u 70-im i 80-im godinama života.

Zašto je to važno

„Naši nalazi mogli bi pomoći u objašnjavanju zašto mnoge od najzahtjevnijih liderskih uloga u biznisu, politici i javnom životu često zauzimaju ljudi u 50-im i ranim 60-im godinama“, rekao je Gignac.

Dodao je da, iako određene sposobnosti s godinama opadaju, to smanjenje uravnotežuje rast u drugim područjima – osobito onima koja se odnose na mudrost, donošenje odluka i procjenu situacija.

Mnoga od tih područja, poput poboljšanih sposobnosti prosuđivanja i donošenja odluka, ključna su upravo za vodeće pozicije i odgovorne uloge u društvu.