Beyond the Game: Kada nogomet prestane biti samo igra

Posebna dimenzija projekta je suradnja s tvrtkom Go2Digital, koja će odabrane vizuale predstaviti na svojim digitalnim ekranima kroz naredni period. Time izložba neće biti ograničena na galerijski prostor i publiku koja je već odlučila posjetiti kulturni događaj. Umjetnost će se pojaviti u svakodnevnom urbanom okruženju, između medijskih sadržaja, prometa, trgovine i gradske svakodnevice. Go2Digital upravlja vodećom hrvatskom mrežom digitalnih površina, koja prema podacima tvrtke obuhvaća više od 500 ekrana u 52 grada. To projektu daje mogućnost da ideju izložbe približi publici izvan uobičajenih kulturnih institucija.