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projekt AI Art Singularityja

Beyond the Game: Kada nogomet prestane biti samo igra

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N1 Info
|
16. srp. 2026. 13:38
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Beyond the Game
N1

Novi projekt AI Art Singularityja kroz dvanaest odabranih radova istražuje nogomet kao globalni ritual, prostor identiteta, kolektivnih emocija i društvenih promjena. Izložba će, uz podršku N1, AI Central Pointa i Go2Digitala, izaći iz klasičnih galerija i pojaviti se na digitalnim ekranima u javnom prostoru.

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Nogomet se igra devedeset minuta, ali njegovo značenje traje mnogo dulje. On je istodobno sport, industrija, medijski spektakl, obiteljsko nasljeđe, politički simbol i jedan od posljednjih globalnih rituala koji u istom trenutku mogu povezati milijarde ljudi.

Upravo iz te ideje nastao je BEYOND THE GAME, novi projekt u okviru inicijative AI Art Singularity, posvećen istraživanju nogometa kroz umjetnu inteligenciju, vizualnu kulturu i društveni komentar.

Beyond the Game
N1

Na javni poziv pristigao je veći broj umjetničkih radova, a selekcijska komisija, u kojoj su bili Aco Momčilović i Lav Stipić, odabrala je dvanaest vizuala koji će činiti završnu izložbenu cjelinu.

Odabrani radovi ne pokušavaju ilustrirati samo ono što se događa na terenu. Oni govore o pripadanju, navijačkoj energiji, nacionalnom i lokalnom identitetu, položaju žena u sportu, komercijalizaciji igre, utjecaju medija, odnosu ljudi i strojeva te mogućoj budućnosti nogometa.

„Naziv Beyond the Game doslovno opisuje ono što smo željeli postići. Nismo tražili lijepe slike nogometa, nego radove koji koriste nogomet da bi govorili o društvu. Zanima nas što se događa oko igre, iznad nje i nakon nje – u ljudskim identitetima, ekonomiji, tehnologiji i kolektivnoj imaginaciji“, ističe pokretač projekta Aco Momčilović.

Umjetnost kao mogućnost izražavanja

Projekt nastavlja filozofiju ranijeg projekta AI Art Singularity – Zagreb Exhibition, u kojem je generativna umjetna inteligencija predstavljena kao novi kreativni medij i moguća ulazna točka u umjetničko izražavanje za ljude koji možda nikada nisu prošli tradicionalnu likovnu edukaciju.

Demokratizacija umjetnosti pritom ne znači da između svake generirane slike i umjetničkog djela postoji znak jednakosti. Tehnologija može smanjiti tehničku prepreku, ali ne može zamijeniti autorsku namjeru, ideju, kriterij i odgovornost za poruku.

"AI može omogućiti osobi koja ne zna slikati, fotografirati ili modelirati da vizualizira ideju koju godinama nosi u sebi. To je iznimno važna promjena. Ali umjetnost ne nastaje samim pritiskom na tipku. Ona nastaje kada čovjek zna što želi reći, zašto to govori i kakvu reakciju želi pokrenuti“, objašnjava Momčilović.

Sličnu ravnotežu između dostupnosti tehnologije i ljudskog autorstva naglašavaju i noviji UNESCO-ovi materijali o umjetnoj inteligenciji i kulturi: AI može otvoriti nove forme stvaranja i pristupa publici, ali smisao, kulturni kontekst i emocionalnu relevantnost djelu i dalje daju ljudi.

Beyond the Game
N1

Galerija koja dolazi publici

Posebna dimenzija projekta je suradnja s tvrtkom Go2Digital, koja će odabrane vizuale predstaviti na svojim digitalnim ekranima kroz naredni period. Time izložba neće biti ograničena na galerijski prostor i publiku koja je već odlučila posjetiti kulturni događaj. Umjetnost će se pojaviti u svakodnevnom urbanom okruženju, između medijskih sadržaja, prometa, trgovine i gradske svakodnevice. Go2Digital upravlja vodećom hrvatskom mrežom digitalnih površina, koja prema podacima tvrtke obuhvaća više od 500 ekrana u 52 grada. To projektu daje mogućnost da ideju izložbe približi publici izvan uobičajenih kulturnih institucija.

Projekt se razvija i u suradnji s N1 te emisijom AI Central Point, koja se bavi odnosom umjetne inteligencije, gospodarstva i društva.

„AI Central Point nikada nije zamišljen samo kao televizijska emisija o tehnologiji. Cilj je stvaranje platforme koja povezuje stručnjake, umjetnike, kompanije i javnost. Beyond the Game pokazuje kako se ta ideja može prenijeti iz televizijskog studija u javni prostor“, zaključuje Momčilović.

Nogomet je možda početna točka projekta, ali njegovo pravo pitanje mnogo je šire: što možemo vidjeti o sebi kada najpopularniju igru na svijetu prestanemo promatrati samo kao igru?

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Teme
aco momčilović ai ai art singularity ai central point beyond the game n1tv nogomet

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