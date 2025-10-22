Zakon o digitalnim uslugama
ChatGPT prešao 120 milijuna korisnika u Europi: Znači li to stroža pravila EU-a?
Popularni generativni AI chatbot ChatGPT mogao bi se suočiti s najstrožim pravilima EU-a prema Zakonu o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA), nakon što je ovaj tjedan premašio 120 milijuna mjesečnih korisnika u Europi.
ChatGPT, koji je razvila američka tvrtka OpenAI, mogao bi potpasti pod najstroži skup pravila EU-a, rekao je u srijedu glasnogovornik Europske komisije, nakon što je OpenAI u utorak objavio da ChatGPT sada ima više od 120 milijuna mjesečnih korisnika u Europi, prenosi EuroNews.
Prema DSA-u, koji ima za cilj suzbiti širenje nezakonitog sadržaja i proizvoda na internetu, najveće internetske platforme suočavaju se sa strožim pravilima od manjih zbog svog značajnog društvenog utjecaja, uključujući potencijal za širenje štetnog sadržaja i dezinformacija.
Platforme s više od 45 milijuna korisnika mjesečno — poput Amazona, X-a (bivši Twitter), TikToka te Meta-inih Facebooka i Instagrama — moraju ispunjavati dodatne obveze izvještavanja o transparentnosti i plaćati veće nadzorne pristojbe, kako bi Komisija mogla pomnije pratiti njihove mjere za suzbijanje nezakonitog sadržaja.
Platforme su obvezne svakih šest mjeseci ažurirati podatke o broju korisnika u 27 država članica EU-a.
Priopćenje OpenAI-ja
OpenAI je u svom priopćenju u utorak naveo da je „za šestomjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2025. ChatGPT search imao prosječno 120,4 milijuna mjesečno aktivnih korisnika u Europskoj uniji”.
„Ta brojka odnosi se na mjesečni prosjek korisnika iz EU-a koji koriste ChatGPT-jevu tražilicu tijekom proteklih šest mjeseci, a ne na ukupno korištenje ChatGPT-a“, dodaje se u izvješću.
ChatGPT je u rujnu naveo da globalno ima oko 700 milijuna tjedno aktivnih korisnika.
Na brifingu u Bruxellesu u srijedu, glasnogovornik Komisije potvrdio je da je EU svjestan novih brojki i da je pokrenuta procjena.
„Moglo bi se dogoditi da potpada u djelokrug DSA-a, no analiza se mora provesti od slučaja do slučaja“, dodao je glasnogovornik.
Komisija koristi brojke koje same platforme dostavljaju kako bi utvrdila prelaze li prag od 45 milijuna korisnika.
Broj vrlo velikih internetskih platformi raste
Ako bi chatbot bio službeno označen kao DSA-platforma, broj vrlo velikih internetskih platformi pod tim pravilima porastao bi na 26.
Godine 2023. Komisija je označila prvih 19 platformi, uključujući Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Amazon i Zalando. Od tada je dodala još šest, uključujući e-trgovine Temu i Shein.
Europska komisija nadzire 25 najvećih platformi, dok su sve ostale pod nadzorom nacionalnih tijela država članica — ovisno o tome gdje se nalazi sjedište tvrtke unutar EU-a.
Komisija je pokrenula nekoliko istraga zbog mogućih kršenja DSA-a, uključujući protiv TikToka, Facebooka, Instagrama i AliExpressa. Nijedna od tih istraga još nije zaključena.
