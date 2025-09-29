Upozorenje iz Češke: Anonimni računi na TikToku promiču radikalne stranke uoči izbora

Računi na TikToku koje je zabilježio Online Risk Labs iskazivali su podršku za stranke poput krajnje desnog SPD-a, koji je treći u većini predizbornih anketa s oko 13 posto podrške, i krajnje lijeve stranke Stačilo!, koja prema anketama uživa nešto više od pet posto podrške potrebne za ulazak u parlament, kazala je skupina. Obje stranke se zalažu za napuštanje NATO saveza i Europske unije.