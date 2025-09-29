Upozorenje iz Češke: Anonimni računi na TikToku promiču radikalne stranke uoči izbora

Stotine anonimnih korisničkih profila na platformi za kratke videozapise TikTok sve aktivnije dijeli proruske sadržaje i podupire radikalne stranke uoči čeških parlamentarnih izbora 3. i 4. listopada, objavila je nevladina organizacija u nedjelju.
Online Risk Labs, nedavno osnovana skupina čeških analitičara, kazala je da je pronašla 286 korisničkih računa na TikToku koji si međusobno dijele sadržaje. Zajedno imaju između pet i devet milijuna pregleda tjedno, što je više od ukupnog dosega svih čelnika mainstream stranaka, kazala je skupina.
"Računi se ne svrstavaju uz jednu političku opciju, već iskazuju podršku za više radikalnih i ekstremističkih stranaka istovremeno", objavila je skupina u priopćenju.
Gotovo četvrtina Čeha koristi TikTok, prema lokalnim medijima, što je manji udio nego u Rumunjskoj, gdje su prošle godine poništeni predsjednički izbori zbog optužbi za rusko uplitanje preko računa na platformi. Rusija je porekla optužbe.
Češka regulatorna agencija za telekomunikacije CTU je kazala da je primila nekoliko pritužbi zbog stotina korisničkih računa na TikToku.
"Utvrdili smo da su ti prijedlozi relevantni i predali smo ih Europskoj komisiji kao nadzornom organu za veće platforme", kazali su iz CTU-a za Reuters, dodajući da su u kontaktu s TikTokom.
Platforma je u ponedjeljak rekla, a da pritom nije pružila pojedinosti, da aktivno surađuje s CTU-om, da je djelovala što se tiče sadržaja i računa koji krše pravila te da ima spremne timove za suzbijanje varljivog ponašanja.
Kandidati koje su računi promicali nisu nužno bili svjesni toga
Računi na TikToku koje je zabilježio Online Risk Labs iskazivali su podršku za stranke poput krajnje desnog SPD-a, koji je treći u većini predizbornih anketa s oko 13 posto podrške, i krajnje lijeve stranke Stačilo!, koja prema anketama uživa nešto više od pet posto podrške potrebne za ulazak u parlament, kazala je skupina. Obje stranke se zalažu za napuštanje NATO saveza i Europske unije.
Online Risk Labs je kazao da kandidati koje su računi promicali u svojim objavama nisu nužno bili svjesni toga.
Stranka Stačilo! je objavila da ne koristi lažne korisničke račune te je porekla da postoji bilo kakav strani utjecaj u njenoj predizbornoj kampanji.
Najnovije ankete pokazuju da oporbena stranka ANO bivšeg premijera Andreja Babiša ima dobrano veću prednost od koalicije desnog centra SPOLU trenutnog premijera Petra Fiale. Kako bi ostvario većinu, ANO će možda trebati potporu SPD-a i Stačila!.
