EU planira ukinuti "dosadne" kolačiće. Što bi to značilo za korisnike?

Neke od ideja o pojednostavljenju banera za pristanak bile su uključene u prijedlog Uredbe o e-privatnosti iz 2017. No on je povučen u veljači ove godine — što je bila pobjeda predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i njezine deregulacijske agende — jer se institucije EU-a nisu uspjele usuglasiti oko opsežnog prijedloga koji je pokrivao sve od online oglašavanja do nacionalne sigurnosti.