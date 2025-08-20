Ako prijedlog Komisije prođe, Rakar upozorava, to znači da bi svi naši razgovori, poruke i e-mailovi mogli biti automatski skenirani, bez naše dozvole. Ako algoritam prepozna neki "sumnjiv" sadržaj, on se prosljeđuje nadležnim autoritetima – iako nitko točno ne zna tko su ti autoriteti. Pitanje kontrole i zaštite postaje ključno, jer nijedan sustav nije sigurniji od svoje najslabije karike. Što se događa kad osobna fotografija završi na nezaštićenom računalu nekog službenika? Tko jamči da se taj podatak neće zloupotrijebiti, prodavati ili razmjenjivati, pita se Rakar.